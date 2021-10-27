Теракт в иракской провинции Дияла унес жизни 15 человек

Баакуба, 27 октября. По меньшей мере 15 человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на деревню в иракской провинции Дияла минувшей ночью. Об этом курдскому каналу Rudaw сообщил представитель регионального Департамента здравоохранения Фирас аль-Аззави.

По данным Объединенного оперативного командования Ирака, среди убитых была женщина.

A massacre committed by #US backed ISIS in Diyala.

15 martyrs from one clan,Bani Tamim. The Federal Police is responsible for protecting this area. PMU is not allowed to enter and hold the ground there.



Intentional security breaches pic.twitter.com/ffub5hUpWR — ZAID???????? (@ZAIDIIQ) October 26, 2021

Представители «Исламского государства» не сразу взяли на себя ответственность за нападение в Дияле. В своих пропагандистских Telegram-каналах группировка заявила, что ее члены напали на бойцов народного ополчения «Хашд Шааби» в районе Ас-Саадия в упомянутой провинции. В результате этой атаки погиб один проиранский боец, еще двое получили ранения.

Дияла расположена примерно в 90 км к северо-востоку от столицы страны — Багдада. Провинция считается частью «Треугольника смерти» наряду с областями Салах эд-Дин и Киркук. Ячейки ИГ сохраняют свое присутствие в этом районе и часто совершают нападения на иракских сотрудников службы безопасности и гражданских лиц, несмотря на то, что официально террористическая организация была разгромлена еще в 2017 году.

Последний теракт прокомментировали общественно-политические деятели республики.

«Мы твердо стоим на своем обещании, что будем продолжать преследовать террористов внутри Ирака и за его пределами. Преступление в Аль-Мукаддадия (район, в котором расположена деревня Ар-Рашад. — Прим. Ред.) не останется безнаказанным. Их отвратительные злодеяния укрепляют нашу решимость искоренить их из Месопотамии», — написал в своем Twitter-аккаунте премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми.

We stand firm on our pledge that we will continue to chase terrorists inside and outside Iraq. The Miqdadiya crime will not go unpunished.

Their heinous crimes strengthen our determination to uproot them from mesopotamia. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 26, 2021

Аналогичным образом президент Ирака Бархам Салех назвал теракт «отвратительной попыткой дестабилизировать страну». По его словам, государству необходимо ликвидировать пробелы в безопасности и не игнорировать угрозу со стороны «Исламского государства».

Шиитский лидер Муктада ас-Садр, чья коалиция завоевала больше всего мест в результате недавних парламентских выборов, также осудил атаку боевиков и призвал вооруженные силы страны проявлять бдительность в борьбе с терроризмом вместо того, чтобы сосредотачиваться на политических делах.

Реагируя на нападение в Дияле, руководство шиитского ополчения «Хашд Шааби» заявило, что их бойцы готовы к проведению операций против ИГ в любой области, где отмечается нестабильность.

В Ираке 10 октября прошло голосование в парламент государства. Выборы проводились в условиях беспрецедентных мер безопасности. В республике оставались закрытыми все пограничные переходы и аэропорты. Более 250 000 сотрудников силовых структур были задействованы по всей стране для обеспечения порядка во время плебисцита.

На следующий день премьер-министр Ирака заявил о захвате влиятельного функционера «Исламского государства» Сами Джасима. За поимку этого боевика, которого называют одним из ключевых финансистов ИГ, Госдепартамент США объявил награду в пять миллионов долларов. Террорист был задержан при поддержке турецкой разведки в ходе секретной операции.

Iraqi security officials say that the #Turkish intelligence has been key in the capture of Sami Jasim, a high-ranking ISIS leader.



▪️Jasim was in northwest #Syria.

▪️He was lured over the border, arrested in #Turkey and transferred to #Iraq with a military plane.



- Reuters - pic.twitter.com/IG7mgjBm7v — EHA News (@eha_news) October 12, 2021

Спустя несколько дней, 18 октября, Мустафа аль-Казыми сообщил об аресте Гозвана аз-Зобая — боевика, обвиненного в организации теракта в Багдаде в 2016 году. Тогда трагедия унесла жизни более 290 человек, став одной из самых смертоносных атак в истории. Ответственность за серию нападений взяло на себя «Исламское госудраство». Аз-Зобай был задержан в неназванном иностранном государстве и экструдирован к за два дня до обнародования информации.

5 years after the terrorist bombing of Karrada, our brave forces succeeded in capturing the terrorist Ghazwan Alzawbaee in a complex intelligence operation outside the country.

He is the primary culprit behind the Karrada atrocity and many others. pic.twitter.com/UTU1nMgKS7 — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 18, 2021

Тем не менее, несмотря на упомянутые успехи, ситуация в сфере безопасности в Ираке остается крайне хрупкой. Помимо террористических актов, в стране наблюдаются регулярные нападения на оппозиционных активистов. С этой угрозой властям республики справиться крайне сложно. Как правило, убийства лидеров протеста совершаются глубокой ночью мужчинами на мотоциклах, и никто не берет на себя ответственность за нападение.

1 Организация запрещена на территории РФ.