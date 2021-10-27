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Теракт в иракской провинции Дияла унес жизни 15 человек
Весь мир
Теракт в иракской провинции Дияла унес жизни 15 человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Баакуба, 27 октября. По меньшей мере 15 человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на деревню в иракской провинции Дияла минувшей ночью. Об этом курдскому каналу Rudaw сообщил представитель регионального Департамента здравоохранения Фирас аль-Аззави.

По данным Объединенного оперативного командования Ирака, среди убитых была женщина.

Представители «Исламского государства» не сразу взяли на себя ответственность за нападение в Дияле. В своих пропагандистских Telegram-каналах группировка заявила, что ее члены напали на бойцов народного ополчения «Хашд Шааби» в районе Ас-Саадия в упомянутой провинции. В результате этой атаки погиб один проиранский боец, еще двое получили ранения.

Дияла расположена примерно в 90 км к северо-востоку от столицы страны — Багдада. Провинция считается частью «Треугольника смерти» наряду с областями Салах эд-Дин и Киркук. Ячейки ИГ сохраняют свое присутствие в этом районе и часто совершают нападения на иракских сотрудников службы безопасности и гражданских лиц, несмотря на то, что официально террористическая организация была разгромлена еще в 2017 году.

Последний теракт прокомментировали общественно-политические деятели республики.

«Мы твердо стоим на своем обещании, что будем продолжать преследовать террористов внутри Ирака и за его пределами. Преступление в Аль-Мукаддадия (район, в котором расположена деревня Ар-Рашад. — Прим. Ред.) не останется безнаказанным. Их отвратительные злодеяния укрепляют нашу решимость искоренить их из Месопотамии», — написал в своем Twitter-аккаунте премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми.

Аналогичным образом президент Ирака Бархам Салех назвал теракт «отвратительной попыткой дестабилизировать страну». По его словам, государству необходимо ликвидировать пробелы в безопасности и не игнорировать угрозу со стороны «Исламского государства».

Шиитский лидер Муктада ас-Садр, чья коалиция завоевала больше всего мест в результате недавних парламентских выборов, также осудил атаку боевиков и призвал вооруженные силы страны проявлять бдительность в борьбе с терроризмом вместо того, чтобы сосредотачиваться на политических делах.

Реагируя на нападение в Дияле, руководство шиитского ополчения «Хашд Шааби» заявило, что их бойцы готовы к проведению операций против ИГ в любой области, где отмечается нестабильность.

В Ираке 10 октября прошло голосование в парламент государства. Выборы проводились в условиях беспрецедентных мер безопасности. В республике оставались закрытыми все пограничные переходы и аэропорты. Более 250 000 сотрудников силовых структур были задействованы по всей стране для обеспечения порядка во время плебисцита.

На следующий день премьер-министр Ирака заявил о захвате влиятельного функционера «Исламского государства» Сами Джасима. За поимку этого боевика, которого называют одним из ключевых финансистов ИГ, Госдепартамент США объявил награду в пять миллионов долларов. Террорист был задержан при поддержке турецкой разведки в ходе секретной операции.

Спустя несколько дней, 18 октября, Мустафа аль-Казыми сообщил об аресте Гозвана аз-Зобая — боевика, обвиненного в организации теракта в Багдаде в 2016 году. Тогда трагедия унесла жизни более 290 человек, став одной из самых смертоносных атак в истории. Ответственность за серию нападений взяло на себя «Исламское госудраство». Аз-Зобай был задержан в неназванном иностранном государстве и экструдирован к за два дня до обнародования информации.

Тем не менее, несмотря на упомянутые успехи, ситуация в сфере безопасности в Ираке остается крайне хрупкой. Помимо террористических актов, в стране наблюдаются регулярные нападения на оппозиционных активистов. С этой угрозой властям республики справиться крайне сложно. Как правило, убийства лидеров протеста совершаются глубокой ночью мужчинами на мотоциклах, и никто не берет на себя ответственность за нападение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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