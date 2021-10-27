ЦБ: уровень инфляции движется к верхней границе прогноза

Москва, 27 октября. Инфляция в России на конец 2021 года с высокой вероятностью окажется ближе к верхней границе прогнозного диапазона. Такое заявление сделал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

Согласно базовому прогнозу финансового регулятора, уровень инфляции в стране на конец текущего года составит 7,4-7,9%.

«Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза», — сказал Тремасов в беседе с журналистами.

При этом глава департамента отметил, что прогноз на 2022 год остается без изменений — от 4 до 4,5%. ЦБ наблюдает, что в первой половине грядущего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер, объяснил эксперт.

Определенные группы товаров будут дорожать медленнее, несмотря на давление инфляции. Об этом рассказал специалист по автоматизации розничной торговли Эдуард Болмосов.