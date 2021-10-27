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В «обнищавшем» Театре имени Ермоловой актрисе Бортич заплатят 1,6 млн рублей
Общество
В «обнищавшем» Театре имени Ермоловой актрисе Бортич заплатят 1,6 млн рублей
Pr Scr youtube.com  /  вДудь

Театр имени Ермоловой заключает контракт более чем на 1,6 млн рублей с приглашенной в спектакль «Двенадцатая ночь, или Что угодно» актрисой Александрой Бортич. Договор с артисткой, у которой нет актерского образования, до сих пор она была известна как актриса кино и телевидения, рассчитан на год.

В «обнищавшем» Театре имени Ермоловой актрисе Бортич заплатят 1,6 млн рублей
PrtScr zakupki.gov.ru / Федеральное казначейство

Такой контракт заключается после громкого сокращения актеров в Театре имени Ермоловой. Художественный руководитель Олег Меньшиков ранее утверждал, что это связано с экономией и отсутствием денег.

При этом сокращенные актеры не собираются опускать руки, заявление в суд на руководство с требованием восстановления на работе фактически готово вместе с пакетом документов.

«Мы уже практически собрали все документы, — рассказала ФАН актриса Мария Бортник, ранее исполняющая главные роли в театре. — На этой неделе они будут переданы в суд. Мы требуем восстановления на работе и оплаты вынужденного простоя».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Театр имени Ермоловой предложил сокращенным актерам занять вакантные должности уборщиков, билетеров. Однако, как стало известно ФАН, ни один из них не согласился на это.

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меньшиков театр ермоловой бортич
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