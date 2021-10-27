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Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах

  /   Обновлено: 27 октября 2021 16:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 27 октября. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что правильное питание и занятия спортом помогают ей поддерживать идеальную фигуру.

Звезда «Дома-2» опубликовала в Instagram Stories ролик, на котором крутится вокруг зеркала. Бузова, стоя в туфлях на высоких шпильках и микрошортах, показывает накачанные ноги. Артистка довольна своим телом и не стесняется прозрачной одежды.

«Продолжаю работать над собой и фигурой своей мечты. Помимо здорового и красивого тела, спорт приучает к дисциплине и дает отличный заряд на целый день, с этой недели возвращаю тренировки по боксу», — похвасталась она.

Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
Pr Scr instagram.com / @buzova86

Пользователи Сети заметили, что Бузова «засветила» ягодицы и грудь, когда рядом с ней стояли неизвестные молодые люди. Некоторые посчитали, что певица, у которой нет серьезных отношений, хочет понравиться противоположному полу.

«Надо не о фигуре мечты думать. Глупо. И врать поменьше»;

«Показала уже все, что есть. Ну и кому это интересно?»;

«Мне ее жаль, 36 лет скоро, а на уме одни тряпки и тело. Это странно», — отреагировали подписчики.

Ранее российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев публично высказался о Бузовой. По его словам, исполнительница хита «Мало половин» всего лишь «милая врушка».

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
спорт бузова звезды фигура
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