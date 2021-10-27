Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах

Москва, 27 октября. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что правильное питание и занятия спортом помогают ей поддерживать идеальную фигуру.

Звезда «Дома-2» опубликовала в Instagram Stories ролик, на котором крутится вокруг зеркала. Бузова, стоя в туфлях на высоких шпильках и микрошортах, показывает накачанные ноги. Артистка довольна своим телом и не стесняется прозрачной одежды.

«Продолжаю работать над собой и фигурой своей мечты. Помимо здорового и красивого тела, спорт приучает к дисциплине и дает отличный заряд на целый день, с этой недели возвращаю тренировки по боксу», — похвасталась она.

Pr Scr instagram.com / @buzova86

Пользователи Сети заметили, что Бузова «засветила» ягодицы и грудь, когда рядом с ней стояли неизвестные молодые люди. Некоторые посчитали, что певица, у которой нет серьезных отношений, хочет понравиться противоположному полу.

«Надо не о фигуре мечты думать. Глупо. И врать поменьше»; «Показала уже все, что есть. Ну и кому это интересно?»; «Мне ее жаль, 36 лет скоро, а на уме одни тряпки и тело. Это странно», — отреагировали подписчики.

Ранее российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев публично высказался о Бузовой. По его словам, исполнительница хита «Мало половин» всего лишь «милая врушка».