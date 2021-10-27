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Парламент Ливии принял закон о борьбе с киберпреступностью

  /   Обновлено: 27 октября 2021 18:28
Весь мир
Парламент Ливии принял закон о борьбе с киберпреступностью
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Тобрук, 27 октября. Палата представителей Ливии приняла пакет законопроектов, рассмотренных в ходе заседания. Об этом сообщает пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек.

По его словам, депутаты единогласно проголосовали за утверждение закона о борьбе с киберпреступностью. Ранее идея вызвала бурное обсуждение в Сети.

«Наказанием за электронное преступление в интернете станет крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет. К ним относятся не только мошенничество, но и оскорбление граждан посредством текста, голоса или видео», — говорится в законопроекте.

Ряд пользователей социальных сетей раскритиковал закон о борьбе с киберпреступностью. Однако большинство ливийцев поддержали инициативу, рассчитывая на сокращение количества оскорблений в Сети.

Палата представителей также приняла поправку о снижении минимального возраста для кандидатов, баллотирующихся в президенты. В результате планка опущена с 40 до 35 лет.

«Изменения к закону о президентских выборах утверждены большинством голосов», — уточнил официальный представитель парламента.

Абдалла Блехек добавил, что инициатива призвана увеличить количество молодых и амбициозных политиков, желающих побороться за кресло главы североафриканского государства.

«Нет научных доказательств, позволяющих предположить, что кто-то более эмоционально зрелый в 35 лет, чем в 30, и где гарантии, что с возрастом люди получают больше жизненного или политического опыта», — подытожил он.

Ранее Палата представителей Ливии передала законы о выборах Высшей избирательной комиссии. Документы необходимы для официального принятия в качестве конституционной основы по проведению плебисцита.

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