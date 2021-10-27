ООН и США ввели санкции против директора центра содержания мигрантов в Ливии

Вашингтон, 27 октября. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций в отношении директора ливийского центра содержания мигрантов «Ан-Наср» Усамы аль-Кони Ибрагима за его причастность к серьезным нарушениям прав человека.

В заявлении Госдепартамента говорится, что управляющий лагерем, расположенным в городе Аз-Завия на западе североафриканской страны, совершал вместе с другими сотрудниками, которые выполняли его приказы, противоправные действия, включая убийства, сексуальное насилие и избиения. Американское внешнеполитическое ведомство призвало Правительство национального единства (ПНЕ) в Триполи привлечь к ответственности всех причастных к данным преступлениям.

«Соединенные Штаты решили применить резолюцию № 13726 против Аль-Кони из-за его серьезных нарушений прав человека в отношении мигрантов в Ливии», — сообщает Госдеп.

Аналогичное постановление о введении санкций одновременно вынесено в понедельник вечером Советом Безопасности ООН. Согласно заявлению, директор центра «Ан-Наср» обвиняется в прямом и косвенном участии в действиях, направленных против прав человека, незаконном ввозе людей и актах насилия в отношении мигрантов в Ливии.

В июне национальная организация по наблюдению за преступностью сообщила о нарушениях в Центре содержания под стражей в районе Аз-Завии. По информации специалистов, охранники учреждения регулярно подвергают женщин сексуальному насилию в обмен на еду. В начале октября в столице прошли массовые демонстрации нелегальных мигрантов. Собравшиеся у штаб-квартиры УВКБ ООН в Триполи требовали организовать их скорейшую эвакуацию из страны.