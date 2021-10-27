Глава СОМБА Иванов: заявления ООН против российских инструкторов в ЦАР не соответствуют действительности

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Глава СОМБ Иванов: заявления ООН против российских инструкторов в ЦАР не соответствуют действительности

  /   Обновлено: 27 октября 2021 16:31
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: заявления ООН против российских инструкторов в ЦАР не соответствуют действительности
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 27 октября. Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов выразил сожаление в связи с публикацией доклада экспертной группы ООН о деятельности российских инструкторов в ЦАР. По словам представителя отечественных специалистов, «против СОМБ произошла очередная провокация».

«На этот раз некоторые эксперты ООН бездоказательно обвинили отечественных специалистов в запугивании граждан ЦАР. Безусловно это не соответствует действительности, а все обвинения строятся на слухах, распространяемых через СМИ, постоянно штампующих фейки. О каком запугивании может идти речь?

В любом районе Банги и по всей территории республики инструктор не может и десяти метров пройти, чтобы к нему не подошли центральноафриканцы, чтобы на разных языках этой многонациональной страны выразить благодарность. Эти слова всегда идут от чистого сердца, и все понимают, что наша работа спасла жизни этих людей. Посмотрите на фото и видео из ЦАР. Неужели эти люди похожи на тех, кого запугали?» — задается вопросом Иванов.

Говоря о работе экспертной группы, глава СОМБ подчеркнул, что Организация Объединенных Наций давно требует серьезного реформирования. По его мнению, обладая специальным иммунитетом, в ее структурах действуют недобросовестные «специалисты».

«Они могут делать выводы на материалах из соцсетей или на показаниях анонимных информаторов. Их бездоказательные выводы принимают в ООН и используют для вынесения обвинений. Это недопустимо и только мешает достижению целей, которые стоят перед ООН», — заключил он.

Ранее власти ЦАР раскритиковали международную организацию за обвинения в адрес российских инструкторов. К примеру, в начале октября президент республики Фостен-Арканж Туадера опровергал вбросы о вооруженных силах страны и специалистах из России.

Глава СОМБА Иванов: заявления ООН против российских инструкторов в ЦАР не соответствуют действительности
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Аналогичные заявления также озвучивал пресс-секретарь главы государства Альберт Ялоке Мокпем. Он напомнил, что отдельные СМИ намеренно распространяют фейки и недостоверную информацию, чтобы декретировать заслуги отечественных специалистов.

Позиция большинства высокопоставленных чиновников ЦАР диаметрально расходится с обвинениями ООН. Именно поэтому недавно глава Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи наградил благодарственной грамотой директора СОМБ Александра Иванова.

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