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Максим Шугалей: Ситуация в Судане продолжит ухудшаться при вмешательстве США
Весь мир
Максим Шугалей: Ситуация в Судане продолжит ухудшаться при вмешательстве США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 октября. Граждане Судана путем массовых протестов добились свержения премьер-министра Абдаллы Хамдока, однако Вашингтон продолжает вмешиваться в дела государства и ухудшать ситуацию. Об этом ФАН заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

По его словам, события в Судане поставили Госдеп США «на уши».

«Третий день подряд Вашингтон в многочисленных заявлениях осуждает действия военных и требует вернуть лояльного ему премьер-министра Абдаллу Хамдока к власти», — заметил он.

Соединенные Штаты уже заморозили финансовую помощь Судану в размере 700 млн долларов. Более того, Белый дом намерен пересмотреть договоренности о восстановлении дипломатических отношений между Хартумом и Тель-Авивом.

«При этом госсекретарь Энтони Блинкен сразу после освобождения Хамдока связался с ним по телефону», — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Максим Шугалей: Ситуация в Судане продолжит ухудшаться при вмешательстве США
Global Look Press / Francisco Canedo / Xinhua

По словам Шугалея, Запад, проявляя озабоченность происходящим в Судане и оказывая жесткое давление на Хартум, продемонстрировал истинные цели западной политики.

«После свержения Омара аль-Башира и формирования правительства Абдаллы Хамдока Вашингтон активно вмешивался во внутренние дела африканской страны», — добавил социолог.

США заставили Судан, переживающий глубокий экономический кризис, выплачивать огромные компенсации жертвам терактов, и за это страна не брала ответственность. Также Хартуму навязали реформы, которые, отметил президент ФЗНЦ, окончательно довели государство «до нищеты».

«Сейчас, когда народ Судана путем массовых протестов добился свержения Хамдока и смены власти, США пытаются и дальше влезать, и ухудшать ситуацию. С каждым днем она будет накаляться все больше, пока американцы не отойдут в сторону», — подытожил Шугалей.

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