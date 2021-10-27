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Полиция арестовала огородников в Ленобласти за выращивание конопли

  /   Обновлено: 27 октября 2021 16:23
Происшествия
Полиция арестовала огородников в Ленобласти за выращивание конопли
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области

Всеволожск, 27 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Всеволожска по подозрению в незаконной культивации конопли.

Мужчины выращивали наркосодержащее растение в арендованном двухэтажном помещении недалеко от аэродрома в поселке Щеглово. На первом этаже у садоводов рос репчатый лук. На втором «бизнесмены» выращивали коноплю. Обнаружить запрещенную траву можно было лишь поднявшись через технологическое отверстие в потолке.

Дельцы заботливо оборудовали теплицу с травой ультрафиолетовыми лампами. Растение регулярно поливалось, а помещение хорошо проветривалось. Всего было обнаружено 406 кустов конопли. Кроме того, была найдена высушенная и измельченная трава, упакованная для продажи.

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конопля наркотики бизнес
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