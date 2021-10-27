Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 18:11
18:10
Экономика
Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
18:09
Общество
Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по COVID-19 в нерабочие дни
18:09
Общество
Диетолог Безбородова опровергла заблуждения о полезных продуктах
18:09
Общество
Режиссер документальных фильмов Сергей Толкачев скончался на 82-м году жизни
18:08
Общество
Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге
18:05
Весь мир
Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния
18:05
Технологии
Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
18:03
Политика
Вассерман предупредил Киев о последствиях критики памятника Гагарину в Португалии
18:01
Экономика
Розничные цены на бензин продолжают расти по всей России
17:59
Происшествия
Полицейские задержали предполагаемого убийцу банкира и его семьи в Москве
Все новости

Тюменский боксер вышел из комы после смертельной схватки с медведицей
Общество
Тюменский боксер вышел из комы после смертельной схватки с медведицей
pixabay.com  / 

Тюмень, 27 октября. Тюменский боксер Илья Медведев, убивший медведицу, вышел из комы и рассказал в деталях о страшном происшествии. 

Напомним, 20 октября в Уватском районе Тюменской области медведица напала на трех рыбаков. Серьезно пострадал 23-летний боксер Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки

Как сообщает издание Life.ru, молодой человек отрицает браконьерские цели похода в лес. В тот день друзья возвращались с рыбалки и решили заехать в заповедник. На месте 41-летний Денис Чеботарь, который в итоге не пострадал, раздал всем ружья, чтобы пострелять в птиц. Друзья разделились, через какое-то время в лесу раздались выстрелы, сопровождавшиеся криками. Когда тюменский боксер Илья Медведев прибежал на помощь товарищу, было уже поздно: хищник напал на 48-летнего Вячеслава Дудника, который погиб на месте от полученных травм.

Спортсмену удалось убить медведя. Хищник повалил его на лопатки, но, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, парень смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом.

Ранее ФАН писал о том, что правоохранители задержали браконьеров на Сахалине. Они незаконно добывали травяного чилима для продажи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тюменский боксер вышел из комы после смертельной схватки с медведицей
нападение медведь илья медведев
Комментировать