Тюменский боксер вышел из комы после смертельной схватки с медведицей

Тюмень, 27 октября. Тюменский боксер Илья Медведев, убивший медведицу, вышел из комы и рассказал в деталях о страшном происшествии.

Напомним, 20 октября в Уватском районе Тюменской области медведица напала на трех рыбаков. Серьезно пострадал 23-летний боксер Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки.

Как сообщает издание Life.ru, молодой человек отрицает браконьерские цели похода в лес. В тот день друзья возвращались с рыбалки и решили заехать в заповедник. На месте 41-летний Денис Чеботарь, который в итоге не пострадал, раздал всем ружья, чтобы пострелять в птиц. Друзья разделились, через какое-то время в лесу раздались выстрелы, сопровождавшиеся криками. Когда тюменский боксер Илья Медведев прибежал на помощь товарищу, было уже поздно: хищник напал на 48-летнего Вячеслава Дудника, который погиб на месте от полученных травм.

Спортсмену удалось убить медведя. Хищник повалил его на лопатки, но, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, парень смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом.

Ранее ФАН писал о том, что правоохранители задержали браконьеров на Сахалине. Они незаконно добывали травяного чилима для продажи.