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Депутат Борисов назвал 4 декабря датой третьего этапа съезда «Единой России»
Политика
Депутат Борисов назвал 4 декабря датой третьего этапа съезда «Единой России»
er.ru  /  Пресс-служба партии «Единая Россия».

Москва, 27 октября. Третий этап съезда «Единой России» может состояться 4 декабря, сообщил депутат Госдумы Александр Борисов в интервью журналистам.

Заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов до этого сообщил, что третий этап съезда «Единой России» будет приурочен к 20-летию со дня ее создания, который отмечается 1 декабря. Однако голосования по дате проведения мероприятия еще не было.

«Да-да-да, других дат пока нет», — сказал Борисов, отвечая на вопрос РИА Новости, намечен ли съезд на 4 декабря.

Парламентарий добавил, что во время встречи политики обсудят итоги избирательной кампании и кадровую ротацию в партии.

Как стало известно ранее, депутат Владимир Васильев возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме VIII созыва.

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