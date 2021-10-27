Новой женой Гогена Солнцева стала дочь его экс-супруги Екатерины Терешкович

Москва, 27 октября. Шоумен, блогер и актер Гоген Солнцев стремительно сыграл свадьбу после развода с Екатериной Терешкович. Новой избранницей экс-участника «Дома-2» стала дочь его бывшей супруги Полина.

До недавнего времени Солнцев называл наследницу экс-жены «любимой дочуркой», сообщает Super.ru. Новая супруга артиста даже присутствовала на шоу «Пусть говорят», где избила свою мать в прямом эфире.

С Терешкович, которая значительно старше шоумена, он прожил несколько лет, причем их брак сопровождался многочисленными скандалами. Блогер неоднократно обвинял бывшую жену в злоупотреблении спиртными напитками. Кроме того, в Сеть попадали кадры с драками знаменитой пары.

instagram.com / @solntcev

Официально брак Солнцева и Терешкович расторгли в первой половине октября, и актер тут же объявил, что ищет новую избранницу. Однако вскоре СМИ сообщили о предстоящей свадьбе шоумена, при этом имя невесты держалось в секрете. Уточнялось лишь, что она значительно моложе предыдущей жены артиста. Организатор свадьбы говорила, что пара заказала на праздник необычный торт из рыбы.

Во время брака с Солнцевым Терешкович написала завещание, по которому все ее имущество должно было отойти артисту после ее смерти. Когда они развелись, экс-супруга шоумена аннулировала документ. Женщина заявила, что отписала все имущество дочери.