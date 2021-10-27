Матвиенко связала падение рейтинга Жириновского с отсутствием женщин во фракции ЛДПР

Москва, 27 октября. Рейтинг лидера ЛДПР Владимира Жириновского мог упасть, поскольку от его партии в Госдуму не прошла ни одна женщина, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во время заседания Оргкомитета и Совета Евразийского женского форума председатель верхней палаты парламента подвергла критике тот факт, что во фракции ЛДПР в Госдуме нет женщин-депутатов.

«По итогам выборов в Государственную думу от ЛДПР, если я не ошибаюсь, мы сейчас завершаем анализ, нет ни одной женщины-депутата. А женщины голосуют за Владимира Вольфовича. Может быть, потому и его рейтинг упал, что он так относится», — отметила Матвиенко.

Спикер напомнила, что весной этого года она направляла руководителям политических объединений, включая ЛДПР, письмо с предложением ставить женщин на проходные места в партийных списках, однако Жириновский к нему не прислушался.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин встретился с Владимиром Жириновским. Политики обсудили планы фракции ЛДПР в Госдуме.