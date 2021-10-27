Эксперт Коротченко заявил о нежелании Европы подталкивать Киев к выполнению Минских соглашений

Санкт-Петербург, 27 октября. Европа не будет протестовать, пока Украина испытывает турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе в обход Минских соглашений. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, Западу нет дела до нарушения Киевом прав человека.

Недавно Генштаб ВСУ показал на видео применение беспилотника Bayraktar TB2 в районе населенного пункта Тельманово в Донбассе. В обход Минских соглашений украинские войска нанесли удар с БПЛА по территории поселка. Атака произошла на фоне захвата ВСУ поселка Старомарьевка, находящегося в «серой зоне». Там проживают как украинские, так и российские граждане. Позже переход поселка под контроль Киева подтвердили военные корреспонденты.

Вопрос испытания беспилотников в Донбассе обсудили гости студии Медиагруппы «Патриот». В числе приглашенных экспертов был главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Отвечая на вопрос, не нарушают ли действия ВСУ Минские соглашения, Коротченко отметил, что Киев никогда и не планировал им следовать, а Европа этому только потворствует. Эксперт рекомендовал не надеяться на соответствующую реакцию со стороны стран Запада.

«Вы этому удивлены? Я, например, нет. Это все укладывается в стратегию гибридной войны, которую Запад ведет против России. Там где выгодно — Европа выступает, там где не выгодно – она молчит и закрывает глаза», — заявил Коротченко.

По словам эксперта, Европе нет никакого дела до международного права, пока это не дает ей какие-то преимущества. Каждая страна реализует собственные устремления, используя различные форматы гибридного взаимодействия, добавил он.

Ранее на испытание турецкого беспилотника в Донбассе отреагировали в Москве. Россия установила контакты с представителями ДНР с целью всестороннего изучения факта боевого применения разведывательно-ударного дрона Bayraktar в регионе, о чем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.