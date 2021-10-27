Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 16:40
16:39
Экономика
ЦБ: уровень инфляции движется к верхней границе прогноза
16:39
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧМ в Японии
16:38
Общество
В Центре имени Гамалеи заявили о финишной прямой в вопросе регистрации «Спутника V» в ВОЗ
16:38
Весь мир
ООН и США ввели санкции против директора центра содержания мигрантов в Ливии
16:38
Происшествия
Звезда сериала «Глухарь» Соляных обвинила домработницу в краже на 2,5 млн рублей
16:38
Происшествия
Вдова расчлененного рэпера Картрайта расплакалась в зале суда после освобождения из-под стражи
16:36
Общество
Центры вакцинации от COVID-19 и продуктовые магазины продолжат работу в период нерабочих дней в Москве
16:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
16:34
Общество
Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
16:33
Общество
В Крыму рассказали, на что готовы пойти отельеры, чтобы удержать туристов
Все новости

Эксперт Коротченко заявил о нежелании Европы подталкивать Киев к выполнению Минских соглашений
Армия
Эксперт Коротченко заявил о нежелании Европы подталкивать Киев к выполнению Минских соглашений
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Санкт-Петербург, 27 октября. Европа не будет протестовать, пока Украина испытывает турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе в обход Минских соглашений. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, Западу нет дела до нарушения Киевом прав человека.

Недавно Генштаб ВСУ показал на видео применение беспилотника Bayraktar TB2 в районе населенного пункта Тельманово в Донбассе. В обход Минских соглашений украинские войска нанесли удар с БПЛА по территории поселка. Атака произошла на фоне захвата ВСУ поселка Старомарьевка, находящегося в «серой зоне». Там проживают как украинские, так и российские граждане. Позже переход поселка под контроль Киева подтвердили военные корреспонденты.

Вопрос испытания беспилотников в Донбассе обсудили гости студии Медиагруппы «Патриот». В числе приглашенных экспертов был главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Отвечая на вопрос, не нарушают ли действия ВСУ Минские соглашения, Коротченко отметил, что Киев никогда и не планировал им следовать, а Европа этому только потворствует. Эксперт рекомендовал не надеяться на соответствующую реакцию со стороны стран Запада.

«Вы этому удивлены? Я, например, нет. Это все укладывается в стратегию гибридной войны, которую Запад ведет против России. Там где выгодно — Европа выступает, там где не выгодно – она молчит и закрывает глаза», — заявил Коротченко.

По словам эксперта, Европе нет никакого дела до международного права, пока это не дает ей какие-то преимущества. Каждая страна реализует собственные устремления, используя различные форматы гибридного взаимодействия, добавил он.

Ранее на испытание турецкого беспилотника в Донбассе отреагировали в Москве. Россия установила контакты с представителями ДНР с целью всестороннего изучения факта боевого применения разведывательно-ударного дрона Bayraktar в регионе, о чем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эксперт Коротченко заявил о нежелании Европы подталкивать Киев к выполнению Минских соглашений
украина всу донбасс коротченко
Комментировать