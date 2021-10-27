Блогер Манукян объяснил цель проверки Моргенштерна по статье о реабилитации нацизма

Блогер Вадим Манукян, много пишущий о шоу-бизнесе, отреагировал на информацию о проверке рэпера Моргенштерна в связи с его словами о Дне Победы. Ранее стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Алишера Моргенштерна о «бессмысленности» празднования 9 Мая по статье о реабилитации нацизма, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. В СК отметили, что ветераны сочли слова рэпера оскорбляющими историческую память тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны.

«В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства», — отметили в Следственном комитете.

По мнению Вадима Манукяна, вряд ли Моргенштерна ждет уголовная ответственность за его слова, но сигнал обществу подается очень четкий: никому не позволено оскорблять память о Великой Отечественной войне.

«Вообще, конечно, я не вижу перспективы как-то осудить Моргенштерна в правовом поле, — отметил Манукян в беседе с ФАН. — Однако то, что вокруг этой истории такая реакция, да еще с заявлениями пресс-секретаря президента и проверкой со стороны СКР, — это, безусловно, важный знак. Популярным людям стоит внимательнее относиться к своим высказываниям о Великой Отечественной войне. Видимо, не все уловили предыдущий сигнал, когда за оскорбление в адрес ветерана один известный «фигурант» был осужден. Моргенштерн предусмотрительно извинился, поняв, что его ждет серьезная взбучка. Так что линия государства на сохранение памяти о Великой Победе и на недопущение реабилитации нацизма вызывает только положительные эмоции».

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в ежегодном праздновании Победы в Великой Отечественной войне. После этого общественная организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку высказываний артиста по статьям о реабилитации нацизма (Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России), а также по статье об экстремизме (Возбуждение ненависти либо вражды). За Моргенштерна уже заступилась Ксения Собчак, в интервью которой рэпер позволил себе скандальное заявление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова артиста, отметил, что известные люди должны отвечать за сказанное.