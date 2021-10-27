Россия намерена перенести посольство в Ливии на территорию страны

Триполи, 27 октября. Глава дипмиссии России в Ливии Джамшед Болтаев сообщил о стремлении Москвы перенести посольство в столицу североафриканского государства.

Это произошло во время его встречи с заместителем председателя Президентского совета Абдаллой аль-Лафи. В ходе разговора стороны обсудили последние политические события в стране, в частности, подготовку к выборам, запланированным на 24 декабря.

В заявлении для прессы ливийский чиновник высоко оценил глубину отношений и совместного сотрудничества с РФ, а также роль Москвы в урегулировании ситуации в Ливии. Аль-Лафи выразил также стремление расширить сотрудничество с Россией.

Со своей стороны, поверенный в делах посольства Джамшед Болтаев отметил усилия Президентского совета по проведению выборов в срок. Он сообщил о намерении перенести представительство своего государства, которое с 2014 года расположено и действует в Тунисе.

В сентябре ливийские СМИ писали о том, что посольство РФ может возобновить работу в Триполи до конца 2021 года. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.