Суд арестовал депутата МО Приозерский по делу о хищении 11 млн рублей

Санкт-Петербург, 27 октября. Суд вынес решение посадить под стражу депутата Совета депутата муниципального образования (МО) Приозерский. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 11 млн рублей.

Следствие установило его причастность к мошенничеству в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о заключении под стражу подозреваемого. Расследование дела продолжается.

Обвиняемого в злоупотреблении полномочиями чиновника ранее арестовали в Забайкалье. Чиновник контролировал муниципальный контракт и превысил полномочия. Из-за его действий бюджету причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.