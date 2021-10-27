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Лавров заявил о готовности России противостоять распространению миссии НАТО на весь мир
Армия
Лавров заявил о готовности России противостоять распространению миссии НАТО на весь мир
flickr.com  /  МИД России

Москва, 27 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все для того, чтобы препятствовать расширению миссии НАТО на весь мир.

Глава МИД РФ отметил, что в настоящее время в НАТО активно разрабатываются планы по расширению Североатлантического альянса на Индо-Тихоокеанский регион. При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг не скрывает, что Запад планирует распространить миссию НАТО весь мир.

«Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям и повышать осознание всеми странами, на которые такие попытки распространяются, опасности подобного курса», — сказал Лавров.

По его словам, дипломатические усилия уже не способны предотвратить расширение НАТО на Восток, поэтому Россия будет предпринимать адекватные возникающим угрозам меры.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России. По его словам, подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе.

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