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Захарова назвала политизированным решение Амстердама по скифскому золоту Крыма
Политика
Захарова назвала политизированным решение Амстердама по скифскому золоту Крыма
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 27 октября. Решение суда Амстердама по скифскому золоту Крыма создает опасный прецедент и ставит под вопрос дальнейшие перспективы сотрудничества между музеями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что решение судебного органа Амстердама по скифскому золоту основано исключительно на политических мотивах и игнорирует факты.

Как стало известно ранее, суд Амстердама принял решение передать скифское золото крымского музея Украине. Эта ситуация вызвала бурную реакцию в Сети. Однако российские пользователи пресекли радость Киева по поводу возвращения реликвий.

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