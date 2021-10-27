Журналист Сафронов объяснил, почему россияне рады возвращению «Землян» на эстраду

Москва, 27 октября. Массовое возвращение на эстраду популярных в 70-е — 80-е годы коллективов говорит о нехватке хорошей музыки, заявил главный редактор информагентства InterMedia, руководитель исследования «Культура и культурные индустрии в РФ — 2020» Евгений Сафронов.

В последние годы многие коллективы с мировым именем — Queen и AC/DC, Strokes, Men at Work, Westlife — дают концерты и записывают новые песни. К этому числу присоединились шведские музыканты ABBA и советская группа «Земляне». Последние порадуют фанатов своим выступлением на премии «Золотой граммофон», которая состоится 10 декабря.

По мнению Евгения Сафронова, в массовой культуре делается акцент на новые произведения, но они не идут ни в какое сравнение с песнями прошлого. А все потому, что создатели новых песен не смотрели «Унесенных ветром», не читали Достоевского и не слушали Beatles.

«Именно поэтому «Траву у дома» «Землян» публика в караоке будет заказывать и через 20 и через 30 лет — но невозможно себе представить, что лет через 10 нынешнее поколение тинейджеров будет ходить в караоке, чтобы хором спеть песни нынешних поп-звезд или рэперов», — поделился главред InterMedia.

Группа «Земляне» является одной из самых заметных коллективов в СССР. Она привнесла элементы рок-музыки на советскую эстраду. Наиболее популярные песни группы — «Траву у дома» и «Взлетная полоса».

Ранее американский блогер Элиас (Basedjamsz tv) назвал «Землян» «русскими The Beatles». Пользователи пришли к выводу, что «Трава у дома» звучит так, будто ее исполнила ливерпульская четверка.