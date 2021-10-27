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Обвинения экспертов ООН в адрес российских инструкторов опровергают власти ЦАР
Весь мир
Обвинения экспертов ООН в адрес российских инструкторов опровергают власти ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 27 октября. Экспертная группа Организации Объединенных Наций в сфере прав человека бездоказательно обвинила российских инструкторов в запугивании населения ЦАР. Однако подобные утверждения идут вразрез с позицией официальных властей и мнением жителей африканского государства.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти республики прекратить взаимодействие с отечественными специалистами.

«Мы призываем правительство ЦАР прекратить все отношения с частным военным персоналом и персоналом безопасности», — значится в заявлении организации.

При этом в УВКПЧ настаивают на том, что правительство Центральноафриканской Республики должно «обеспечить беспрепятственный доступ к правосудию и предоставить компенсацию жертвам нарушений». Документ принят от имени 17 человек. Среди подписантов —специальный докладчик по предотвращению пыток Нильс Мельцер, его коллега, занимающийся рассмотрением вопросов о внесудебных казнях Моррис Тидболл-Бинз и другие.

Обвинения экспертов ООН в адрес российских инструкторов опровергают власти ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Однако никто из экспертной группы не посещал ЦАР. Все они вели «расследование» в Европе, а не на территории африканского государства, что ставит под сомнение выводы комиссии. К тому же, информация, которой располагали сотрудники ООН, основана на слухах из социальных сетей и сообщениях ангажированных СМИ, которые не раз обвинялись центральноафриканскими властями в распространении недостоверной информации.

Противоречит заявлениям ООН и официальная позиция правительства, а также высших должностных лиц республики. Так, в начале октября президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера опровергал вбросы журналистов о вооруженных силах страны и российских инструкторах.

С подобными заявлениями неоднократно выступал пресс-секретарь главы государства Альберт Ялоке Мокпем. По его словам, фейки и распространение заведомо ложной информации в СМИ, направлены на дискредитацию заслуг национальной армии и союзников из РФ.

Обвинения экспертов ООН в адрес российских инструкторов опровергают власти ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Более того, официальные власти не раз благодарили отечественных специалистов за подготовку военнослужащих правительственных сил (FACA) и помощь в установлении контроля над территорией страны. К примеру, глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи наградил грамотой руководителя российских инструкторов, директора Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова.

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