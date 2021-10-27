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Замминистра юстиции Польши Калета раскритиковал решение Евросоюза о штрафе в отношении Варшавы

  /   Обновлено: 27 октября 2021 15:48
Политика
Замминистра юстиции Польши Калета раскритиковал решение Евросоюза о штрафе в отношении Варшавы
wikipedia.org  /  Mielon

Варшава, 27 октября. Руководство Европейского союза откровенно шантажирует Варшаву штрафами из-за отказа упразднить дисциплинарную палату Верховного суда страны, заявил замглавы Минюста Польши Себастьян Калета.

По словам Калеты, Суд ЕС блока злоупотребляет рычагами экономического давления и игнорирует национальное законодательство Польши. Фактически Брюссель руками органов правосудия лишает поляков возможности управлять собственной страной, негодует варшавский чиновник.

«Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда. Он действует вне компетенций и злоупотребляет наложением денежных штрафов и временных мер», — написал Калета в соцсетях.

Отношения между Польшей и ЕС остаются напряженными из-за ряда вопросов, касающихся конституционного права. Ранее официальная Варшава отказалась полностью упразднить дисциплинарную палату Верховного суда, в чем Брюссель заметил нарушение прав и свобод работников системы правосудия. Также широкий резонанс вызвало решение о верховенстве национального права Польши над общеевропейским. На фоне этих двух скандалов в польском обществе нарастают опасения насчет выхода страны из ЕС.

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санкции евросоюз польша верховный суд штраф суд ес
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