Михаил Мишустин в онлайн-формате принял участие во Всероссийской переписи населения

Москва, 27 октября. Участие россиян во Всероссийской переписи населения крайне важно для будущего страны. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В среду Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения. Премьер-министр страны прошел ее в онлайн-формате на портале «Госуслуги».

«На сайте простая навигация, понятно, как действовать. Часть сведений уже введена из вашего профиля. Можно выбирать ответы из списка или заполнять в свободной форме. В общем, достаточно удобно», — заявил он.

Кроме того, премьер-министр страны призвал россиян участвовать в переписи населения. Дело в том, что полученные данные помогут государству спланировать действия по достижению национальных целей развития, заявленных президентом.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Граждане могут заполнить три разных бланка. Поучаствовать в ней можно будет как традиционным способом, открыв дверь переписчику, так и самостоятельно — на портале «Госуслуги» и в МФЦ.

При этом досрочный этап Всероссийской переписи населения стартовал в отдаленных и труднодоступных районах страны еще прошлой осенью. Со 2 ноября по 1 декабря 2020 года переписчики опросили жителей Чукотки, отдаленных районов Республики Саха, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Магаданской области, сообщает «Ридус».