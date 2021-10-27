Евросоюз рассмотрел возможность отправки миротворцев в Ливию

Триполи, 27 октября. Европейский союз рассматривает возможность отправки миротворцев в Ливию. Об этом сообщает издание «218» со ссылкой на источник.
Информатор заявил, что в начале недели представители стран — участниц ЕС собрались в Брюсселе на внеочередное заседание. Одной из главных тем встречи стало размещение так называемых «голубых касок» в Триполи.
«Как предполагается, мероприятие направлено на обеспечение безопасности в стране на время проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря», — говорится в сообщении.
"قبعات زرقاء" لتأمين #الانتخابات_الليبية؟.. "218" تنفرد بتفاصيل المقترح #ليبيا #218NEWS https://t.co/ev67RIoHPt— 218NEWS (@218news) October 27, 2021
Источник издания не уточнил, насколько серьезно участники заседания настроены на реализацию этого плана. Примечательно, что дискуссия началась спустя несколько дней после проведения международной конференции в Триполи на министерском уровне.
Дипломаты изучили инициативу переходного Правительства национального единства Ливии по стабилизации ситуации в регионе. Практически все поддержали стремление властей вывести иностранные войска и наемников с территории государства до всеобщих выборов.
Вторая сессия международной конференции состоится в Париже 12 ноября. Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи получил официальное приглашение на мероприятие от французского лидера Эммануэля Макрона.