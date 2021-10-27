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Евросоюз рассмотрел возможность отправки миротворцев в Ливию
Весь мир
Евросоюз рассмотрел возможность отправки миротворцев в Ливию
wikipedia.org  /  Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Триполи, 27 октября. Европейский союз рассматривает возможность отправки миротворцев в Ливию. Об этом сообщает издание «218» со ссылкой на источник.

Информатор заявил, что в начале недели представители стран — участниц ЕС собрались в Брюсселе на внеочередное заседание. Одной из главных тем встречи стало размещение так называемых «голубых касок» в Триполи.

«Как предполагается, мероприятие направлено на обеспечение безопасности в стране на время проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря», — говорится в сообщении.

Источник издания не уточнил, насколько серьезно участники заседания настроены на реализацию этого плана. Примечательно, что дискуссия началась спустя несколько дней после проведения международной конференции в Триполи на министерском уровне.

Дипломаты изучили инициативу переходного Правительства национального единства Ливии по стабилизации ситуации в регионе. Практически все поддержали стремление властей вывести иностранные войска и наемников с территории государства до всеобщих выборов.

Вторая сессия международной конференции состоится в Париже 12 ноября. Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи получил официальное приглашение на мероприятие от французского лидера Эммануэля Макрона.

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