Первый эпизод сериала о Ленинградской симфонии Шостаковича показали в Петербурге

Идейным вдохновителем сериала, который рассказывает о великом дирижере Карле Элиасберге, сумевшим сделать, казалось бы, невозможное, стал актер Алексей Гуськов.

«Я всегда завидовал людям, которые заряжены определенной целью, идеей. И могут дойти до нее, невзирая ни на какие лишние, ненужные человеческие слабости», — описывает личность музыканта артист.

Алексею Кравченко не привыкать играть в исторических фильмах. Только этой осенью на экраны с его участием вышли картины «Солнцепек» и «Шугалей-3», основанные на реальных событиях. Однако актер признается, что настоящая жизнь зачастую страшнее того, что показано в кино.

«Не бывает легких ролей. Когда речь идет о страдании человеческом, когда люди гибнут, дети гибнут. Это всегда страшно, надо это осмыслить», — заявил Кравченко.

Особенностью картины стало то, что все исполнители ролей самостоятельно играют на музыкальных инструментах. Актриса Елизавета Боярская со студенческой скамьи владеет флейтой. Она рассказала, как проходила подготовка к съемкам.

«Я много репетировала дома. Честно скажу, я замучила всю семью. Все бесконечно слушали «Седьмую симфонию» . Подключала к работе папу, потому что мне нужно было, чтобы кто-то показывал партитуру на фортепиано. Он ставил ноты, играл мне все это. Я повторяла на флейте» — призналась актриса.

Режиссером картины выступил Александр Котт. Ранее он снял культовый фильм о Великой Отечественной войне — «Брестская крепость». Работа с историческим материалом для него не нова. Однако мастер подчеркнул: его новый проект — в первую очередь художественный фильм, а не историческая хроника.

«Это не документальное кино, все равно мир создан нами. Художниками, операторами. Чувство правды, оно либо есть, либо нету. Я вот смотрю «Звездные войны» и у меня есть ощущение, как будто все правда, хотя мир придуман», — подметил режиссер.

Для того, чтобы увидеть историю симфонии воочию, зрителям не нужно будет идти в кинотеатр, так как картина выходит в виде сериала. Один из продюсеров Александр Роднянский рассказал, почему был выбран именно такой формат.