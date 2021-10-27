Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 18:11
18:10
Экономика
Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
18:09
Общество
Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по COVID-19 в нерабочие дни
18:09
Общество
Диетолог Безбородова опровергла заблуждения о полезных продуктах
18:09
Общество
Режиссер документальных фильмов Сергей Толкачев скончался на 82-м году жизни
18:08
Общество
Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге
18:05
Весь мир
Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния
18:05
Технологии
Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
18:03
Политика
Вассерман предупредил Киев о последствиях критики памятника Гагарину в Португалии
18:01
Экономика
Розничные цены на бензин продолжают расти по всей России
17:59
Происшествия
Полицейские задержали предполагаемого убийцу банкира и его семьи в Москве
Все новости

Первый эпизод сериала о Ленинградской симфонии Шостаковича показали в Петербурге

Общество

Идейным вдохновителем сериала, который рассказывает о великом дирижере Карле Элиасберге, сумевшим сделать, казалось бы, невозможное, стал актер Алексей Гуськов.

«Я всегда завидовал людям, которые заряжены определенной целью, идеей. И могут дойти до нее, невзирая ни на какие лишние, ненужные человеческие слабости», — описывает личность музыканта артист.

Алексею Кравченко не привыкать играть в исторических фильмах. Только этой осенью на экраны с его участием вышли картины «Солнцепек» и «Шугалей-3», основанные на реальных событиях. Однако актер признается, что настоящая жизнь зачастую страшнее того, что показано в кино.

«Не бывает легких ролей. Когда речь идет о страдании человеческом, когда люди гибнут, дети гибнут. Это всегда страшно, надо это осмыслить», — заявил Кравченко.

Особенностью картины стало то, что все исполнители ролей самостоятельно играют на музыкальных инструментах. Актриса Елизавета Боярская со студенческой скамьи владеет флейтой. Она рассказала, как проходила подготовка к съемкам.

«Я много репетировала дома. Честно скажу, я замучила всю семью. Все бесконечно слушали «Седьмую симфонию» . Подключала к работе папу, потому что мне нужно было, чтобы кто-то показывал партитуру на фортепиано. Он ставил ноты, играл мне все это. Я повторяла на флейте» — призналась актриса.

Режиссером картины выступил Александр Котт. Ранее он снял культовый фильм о Великой Отечественной войне — «Брестская крепость». Работа с историческим материалом для него не нова. Однако мастер подчеркнул: его новый проект — в первую очередь художественный фильм, а не историческая хроника.

«Это не документальное кино, все равно мир создан нами. Художниками, операторами. Чувство правды, оно либо есть, либо нету. Я вот смотрю «Звездные войны» и у меня есть ощущение, как будто все правда, хотя мир придуман», — подметил режиссер.

Для того, чтобы увидеть историю симфонии воочию, зрителям не нужно будет идти в кинотеатр, так как картина выходит в виде сериала. Один из продюсеров Александр Роднянский рассказал, почему был выбран именно такой формат.

«Это не тренды. Это главный медиум. Сегодня сериалы — это эквивалент романов. Если раньше огромные аудитории читателей, любя книжки, читали. То сегодня смотрят сериалы. Это последние 20 лет стало ключевым медиумом, способным увлекать и эмоционально трогать аудиторию», — заявил продюсер. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первый эпизод сериала о Ленинградской симфонии Шостаковича показали в Петербурге
музыка блокада шостакович александр котт елизавета боярская алексей кравченко карл элиасберг
Комментировать