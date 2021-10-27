Зеленский поддержал предложение о запрете гастролей россиян на Украине

Киев, 27 октября. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете российским артистам выступать на территории страны. Он поручил проработать эту идею.

Глава государства обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, главе СБУ Ивану Баканову и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексею Данилову с просьбой проанализировать предложение.

«С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства мною направлена петиция премьер-министру Украины Д. Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилову и председателю Службы безопасности Украины И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины "О гастрольных мероприятиях на Украине" в части проведения гастрольных мероприятий», — сказано в сообщении Зеленского.

Автором инициативы является продюсер Игорь Кондратюк. Его поддержали более 25 тысяч украинцев.