Кавказский рынок в Кисловодске привел в восторг голландца Махила

Кисловодск, 27 октября. Голландец Махил уже некоторое время живет в Москве со своей русской женой Алей и детьми, вместе они путешествуют по России. Недавно русско-голландская семья побывала в Кисловодске, где посетила местный рынок.

Кавказский рынок удивил и порадовал голландца необычными продуктами, некоторые из них он ни разу не пробовал и даже не видел. Торговые ряды занимают большую площадь и находятся не только на улице, но в и крытых павильонах. На лотках встречается много шерстяной одежды и теплой домашней обуви. Внутри зданий торгуют продуктами питания, самые большие отделы — это молочный и мясной.

«Самый необычный продукт — сыр-блинчик. Это такой круглый очень тонкий сыр, который правда выглядит как блинчик. Можно положить прям в сковородку и вместе с яйцом пожарить. Говорят, очень вкусно», — пишет голландец на своем дзен-канале.

Махил был искренне уверен, что ни разу не пробовал такой, однако жена подсказала, что недавно он лакомился у тещи яичницей с таким сыром и зеленью.

Второй необычный продукт, который голландец купил на рынке, — сыр-спагетти. Иностранец признался, что на родине не встречал такого блюда, да и в Москве в супермаркетах он совсем другой. Махилу нравится есть сыр-спагетти просто так.

ТАСС / Колбасов Александр

Еще один вид этого продукта заинтересовал приезжего — сыр в виде булочки. Это не очень соленый, но с сильным копченым запахом и мягкой текстурой продукт.

«Сырный человек, как я, конечно, должен попробовать», — заявил иностранец.

Бастурма заинтересовала Махила, но его смутил факт, что это сырое мясо. В комментариях его поправили, что не сырое, а вяленое. Это национальное кавказское блюдо, его готовят из мяса, вымоченного в соленой воде. Попробовать бастурму голландец не решился.

Красочная чурчхела не оставила иностранца равнодушным. Он уже пробовал орехи в разных соках, но разнообразие этого продукта на рынке поразило его.

Сухофрукты и орехи на юге встречаются в разных формах, например, в виде рулетиков или «бумаги» — так иностранец назвал пастилу. Он не преминул купить странный продукт, похожий на свернутые листы.

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Махил отметил разные подходы к торговле на российском юге и в Голландии. Разность менталитетов заметна даже не очень наблюдательному глазу.

«На рынке все продавцы правда продают, а не просто стоят рядом. В Голландии ждут, когда ты что-то попросишь. А здесь если на секунду посмотрел или рядом проходишь, то с тобой будет большой разговор», — рассказал иностранец.

Голландец отметил, что если не умеешь говорить «нет», то с рынка с пустыми руками не уйдешь. Продавцы расскажут о самых вкусных товарах, дадут попробовать.

Голландец ведет свой блог на русском языке, в этом ему помогает его супруга. Махил признался, что ему сложно выучить письменный русский. Американец, проживающий в России более пяти лет, тоже испытывает трудности с изучением языка. Блогер Джейкоб поделился, какие фразы вызывают у него недоумение, их определение остается для него загадкой.