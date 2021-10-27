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Мать Николая Баскова попала в больницу с коронавирусом

  /   Обновлено: 27 октября 2021 15:51
Общество
Мать Николая Баскова попала в больницу с коронавирусом
instagram.com  /  @nikolaibaskov

Москва, 27 октября. Мать знаменитого певца Николая Баскова Елену госпитализировали в Москве. Женщина оказалась в больнице с COVID-19.

О госпитализации 66-летней матери знаменитого блондина сообщил Telegram-канал Mash. Женщину положили в медицинское учреждение после того, как она сдала ПЦР-тест на коронавирус, который показал положительный результат.

В связи с возрастом пациентки врачи проводят ей диагностические обследования. Медики оценивают состояние матери Баскова как средней степени тяжести.

У знаменитого артиста из родителей в живых осталась только мать. Отец певца скончался приблизительно два года назад от рака мозга.

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