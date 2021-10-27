Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 16:38
16:38
Весь мир
ООН и США ввели санкции против директора центра содержания мигрантов в Ливии
16:38
Происшествия
Звезда сериала «Глухарь» Соляных обвинила домработницу в краже на 2,5 млн рублей
16:38
Происшествия
Вдова расчлененного рэпера Картрайта расплакалась в зале суда после освобождения из-под стражи
16:36
Общество
Центры вакцинации от COVID-19 и продуктовые магазины продолжат работу в период нерабочих дней в Москве
16:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
16:34
Общество
Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
16:33
Общество
В Крыму рассказали, на что готовы пойти отельеры, чтобы удержать туристов
16:32
Весь мир
Максим Шугалей: Ситуация в Судане продолжит ухудшаться при вмешательстве США
16:31
Общество
Политолог Батурин объяснил, с чем связаны массовые отставки чиновников в Крыму
16:29
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: заявления ООН против российских инструкторов в ЦАР не соответствуют действительности
Все новости

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за отождествление роли СССР и нацисткой Германии
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за отождествление роли СССР и нацисткой Германии
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 27 октября. Депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании за публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии. Документ опубликован в думской базе данных.

Политики предлагают предусмотреть штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток для обычных граждан за нарушение. От юридических лиц могут потребовать выплатить до 100 тысяч.

В законопроекте указано, что необходимо дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.47. Она введет ответственность за нарушение запрета публичного отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за отождествление роли СССР и нацисткой Германии
ссср госдума законопроект
Комментировать