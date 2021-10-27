Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за отождествление роли СССР и нацисткой Германии

Москва, 27 октября. Депутаты и сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании за публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии. Документ опубликован в думской базе данных.

Политики предлагают предусмотреть штраф до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток для обычных граждан за нарушение. От юридических лиц могут потребовать выплатить до 100 тысяч.

В законопроекте указано, что необходимо дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.47. Она введет ответственность за нарушение запрета публичного отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне.