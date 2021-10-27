Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 16:38
16:38
Весь мир
ООН и США ввели санкции против директора центра содержания мигрантов в Ливии
16:38
Происшествия
Звезда сериала «Глухарь» Соляных обвинила домработницу в краже на 2,5 млн рублей
16:38
Происшествия
Вдова расчлененного рэпера Картрайта расплакалась в зале суда после освобождения из-под стражи
16:36
Общество
Центры вакцинации от COVID-19 и продуктовые магазины продолжат работу в период нерабочих дней в Москве
16:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
16:34
Общество
Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
16:33
Общество
В Крыму рассказали, на что готовы пойти отельеры, чтобы удержать туристов
16:32
Весь мир
Максим Шугалей: Ситуация в Судане продолжит ухудшаться при вмешательстве США
16:31
Общество
Политолог Батурин объяснил, с чем связаны массовые отставки чиновников в Крыму
16:29
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: заявления ООН против российских инструкторов в ЦАР не соответствуют действительности
Все новости

Захарова: усиление НАТО в Прибалтике ведет к дестабилизации ситуации в регионе
Армия
Захарова: усиление НАТО в Прибалтике ведет к дестабилизации ситуации в регионе
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 27 октября. Появление новых инфраструктурных объектов НАТО в Прибалтике ведет к дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее стало известно, что в Латвии введен в эксплуатацию военный аэродром Лиелварде. Он будет использоваться в качестве запасной взлетно-посадочной площадки для истребителей НАТО, которые осуществляют патрулирование в Прибалтийском регионе.

Захарова отметила, что данная авиабаза оснащена современным аэронавигационным оборудованием и способна принимать самолеты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий.

«По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе», — пояснила дипломат.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Захарова: усиление НАТО в Прибалтике ведет к дестабилизации ситуации в регионе
россия нато захарова прибалтика
Комментировать