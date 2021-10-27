Захарова: усиление НАТО в Прибалтике ведет к дестабилизации ситуации в регионе

Москва, 27 октября. Появление новых инфраструктурных объектов НАТО в Прибалтике ведет к дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее стало известно, что в Латвии введен в эксплуатацию военный аэродром Лиелварде. Он будет использоваться в качестве запасной взлетно-посадочной площадки для истребителей НАТО, которые осуществляют патрулирование в Прибалтийском регионе.

Захарова отметила, что данная авиабаза оснащена современным аэронавигационным оборудованием и способна принимать самолеты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий.

«По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе», — пояснила дипломат.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе, передает телеканал «360».