Куба обвинила США в попытка подорвать ситуацию на острове

Гавана, 27 октября. Представитель Компартии Кубы Рохелио Поланко обвинил власти США в поддержке оппозиции в стране. По его мнению, американское руководство ведет неконвенциональную войну (мероприятия, направленные на ослабление действующей власти. — Прим. ред.). на острове.

Denuncia sobre el complejo sistema de financiamiento federal de la Casa Blanca a acciones subversivas en otros países, respaldo llevado a cabo, principalmente, a través de la NED1 y la USAID.#LaRazónEsNuestroEscudo https://t.co/dn3KxM2uO7 — Rogelio Polanco Fuentes (@RPolancoF) October 27, 2021

В своем выступлении на национальном телевидении Поланко рассказал, что по меньшей мере двое организаторов митингов, которые должны были пройти 15 ноября и являются продолжением июльских протестов, обучались за рубежом по программам.

Представитель компартии также отметил, американские миллионеры совместно с администрацией направляют средства в такие организации, как Агентство США по международному развитию (USAID) и Национальный фонд демократии (NED), которые в свою очередь занимаются «свержением режима». По его данным, в сентябре на эту деятельность было выделено 6,6 млн долларов.

«Очевидно, что мы сталкиваемся с появлением новой главы нетрадиционной войны, мягкого удара или руководства по ненасильственной борьбе, которое выполняли Соединенные Штаты выполняли в наше время в ряде стран. В частности, в бывшей Югославии, Ливии, Сирии, Украине, Никарагуа и Венесуэле», — отметил он.

В США все отрицают

Незадолго до заявления Поланко в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс так прокомментировал тему протестов на Кубе и отметил, что США не вмешиваются в дела острова.

«То, что мы увидим в середине следующего месяца на Кубе, — это не желание Правительства США. То, что мы видели, то, что мы будем видеть, — это проявление неудовлетворенных потребностей кубинского народа», — прокомментировал американский чиновник.

Протесты

11 июля несколько тысяч человек вышли на улицы Кубы. Изначально причиной митингов стал резкий рост заболеваемости COVID-19, но через некоторое время протестующие перешли к скандированию антиправительственных лозунгов и стали требовать отставки правительства. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал акции «контрреволюционными» и призвал выходить на улицы сторонников властей. В некоторых местах Гаваны даже произошли столкновения между проправительственными и оппозиционными демонстрантами. К 14 июля протесты закончились.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ