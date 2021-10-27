Переживший ядерную бомбардировку Хиросимы Сунао Цубои скончался на 97-м году жизни

Токио, 27 октября. Старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году японец Сунао Цубои умер в возрасте 96 лет. Он был одним из самых активных членов Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб. Сообщение о трагическом происшествии опубликовал на своей странице в Twitter премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В момент взрыва атомной бомбы Сунао Цубои находился в 1,2 километра от его эпицентра. Впоследствии у него развилась апластическая анемия. Мужчине дважды ставили онкологические диагнозы. Последние несколько лет японец был вынужден каждые две недели осуществлять внутривенные переливания крови.

Информация о дате и месте прощальной церемонии станет известна позднее.