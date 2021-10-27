Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 16:38
16:38
Происшествия
Звезда сериала «Глухарь» Соляных обвинила домработницу в краже на 2,5 млн рублей
16:38
Происшествия
Вдова расчлененного рэпера Картрайта расплакалась в зале суда после освобождения из-под стражи
16:36
Общество
Центры вакцинации от COVID-19 и продуктовые магазины продолжат работу в период нерабочих дней в Москве
16:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
16:34
Общество
Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
16:33
Общество
В Крыму рассказали, на что готовы пойти отельеры, чтобы удержать туристов
16:32
Весь мир
Максим Шугалей: Ситуация в Судане продолжит ухудшаться при вмешательстве США
16:31
Общество
Политолог Батурин объяснил, с чем связаны массовые отставки чиновников в Крыму
16:29
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: заявления ООН против российских инструкторов в ЦАР не соответствуют действительности
16:23
Происшествия
Полиция арестовала огородников в Ленобласти за выращивание конопли
Все новости

Переживший ядерную бомбардировку Хиросимы Сунао Цубои скончался на 97-м году жизни

  /   Обновлено: 27 октября 2021 15:26
Общество
Переживший ядерную бомбардировку Хиросимы Сунао Цубои скончался на 97-м году жизни
Prt Scr youtube.com  /  euronews (en français)

Токио, 27 октября. Старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году японец Сунао Цубои умер в возрасте 96 лет. Он был одним из самых активных членов Японской ассоциации пострадавших от атомных и водородных бомб. Сообщение о трагическом происшествии опубликовал на своей странице в Twitter премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В момент взрыва атомной бомбы Сунао Цубои находился в 1,2 километра от его эпицентра. Впоследствии у него развилась апластическая анемия. Мужчине дважды ставили онкологические диагнозы. Последние несколько лет японец был вынужден каждые две недели осуществлять внутривенные переливания крови.

Информация о дате и месте прощальной церемонии станет известна позднее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Переживший ядерную бомбардировку Хиросимы Сунао Цубои скончался на 97-м году жизни
атомная бомба хиросима Сунао Цубои
Комментировать