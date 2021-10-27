Газета «Культура» составила топ романов-антиутопий, от которых невозможно оторваться

Москва, 27 октября. Антиутопические литературные произведения несут не только развлекательную функцию, но и часто заставляют читателя задуматься. Среди этих книг выделяются четыре романа, от которых невозможно оторваться.

Первой в рейтинг, который составила газета «Культура», попала работа американской писательницы Карен Томпсон Уокер «Век чудес». Главная героиня произведения Джулия живет в эпоху замедления хода Земли. Основная тема, затронутая романом, — медленное умирание ставшего привычным мира, которое может стать страшнее неожиданного конца света.

В топ-4 вошла книга «Сила» британки Наоми Алдерман. В этом произведении девочки-подростки по всему миру внезапно обретают способность генерировать электричество, что в итоге делает женщин сильным полом. Читатели наблюдают за изменениями через нескольких героинь. Роман поднимает вопрос природы насилия и власти.

Третье произведение-антиутопия из списка — «Жнец» американца Нила Шустермана. Роман описывает мир без войн, голода и болезней, в котором люди должны лишь контролировать численность населения. Этим занимается особая каста жнецов. Один из них берет в подмастерья двух подростков вместо одного, как это предписывает закон. Более слабый из учеников впоследствии должен быть уничтожен.

Последняя книга из рейтинга — «Склад» американского писателя Роба Харта. Роман рассказывает о недалеком будущем США, в котором страна переживает экономическую разруху и последствия глобального потепления. Бизнесмен Гибсон Уэллс создает компанию «Облако», монополизирующую рынок, из-за чего разоряется малый бизнес. Организация заботится о своих работниках, но в то же время жестко контролирует их.

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