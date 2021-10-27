Артист Жигунов разъяснил коллизию с тигренком и «однополчанином Запашным»

Артист Сергей Жигунов в комментарии ФАН заявил, что пост в Instagram, что он взял на несколько месяцев в дом тигренка, был шуткой. Ранее артист опубликовал в соцсети свою фотографию с животным на поводке и написал:

«Мой однополчанин Запашный подкинул мне на 2-3 месяца тигра. Тигр подрал диван и поссорился со Степой (собакой артиста. — Прим. ФАН). Решили отдать его маме. Мама пока не знает, но, надеюсь, обрадуется».

Пост вызвал резонанс, после чего в Большой Московский цирк, которым руководят братья Эдгард Запашный (гендиректор) и Аскольд Запашный (художественный руководитель) пришло письмо о проверке со стороны надзорных органов. В беседе с корреспондентом ФАН в цирке опровергли факт передачи Сергею Жигунову тигренка и заявили, что не имеют к этой истории отношения.

Ситуацию ФАН разъяснил сам Жигунов.

— Скажите, как самочувствие тигренка?

— Надеюсь, его самочувствие хорошее. Тигренка мне передали на несколько минут около курского цирка. А дальше — я пошутил…

— То есть он у вас дома не жил?

— Да вы что, смеетесь что ли? Как же я могу взять [домой] тигренка? Я же нормальный человек!

— Вы написали в Instagram про «однополчанина Запашного», о ком шла речь?

— Слава Запашный, мой однополчанин.

— Он имеет отношение к руководителям Большого Московского цирка Эдгарду и Аскольду Запашным?

— Конечно, имеет, он их дядя. Он тоже возглавляет цирк. Запашные по всей стране цирки возглавляют… А что касается тигренка, то он очень хотел домой. Знаете, маленький-маленький, но с такими зубами — вполне себе тигренок! Поэтому я не могу представить себе людей, которые могут решиться взять в дом такое животное. И потом это нехорошо по отношению к самому тигренку — он же должен в особых условиях находиться.

— Ну что ж, ваша шутка удалась!

— Да, многие повелись на этот розыгрыш.

Артист отметил, что, бывает, его подписчики скептически относятся к каким-то правдивым вещам, а шуточному посту все дружно поверили.

Судя по информации из открытых источников, Сергей Жигунов и Мстислав Запашный действительно оба в 1987 году проходили службу в 11-м отдельном кавалерийском полку, базировавшемся в Подмосковье. Это подразделение Вооруженных сил СССР и России было создано специально для участия в киносъемках.