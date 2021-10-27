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Обвиняемый в двойном убийстве израильтянин затягивает судебный процесс мяуканьем

Общество

Николас Гил Перег из Израиля, обвиняемый в убийстве своей матери и тети в Аргентине, придумал способ затянуть судебный процесс.

Мужчина отказался реагировать на вопросы судьи, отвечая ей мяуканьем. Николас проигнорировал в свойственной ему манере распоряжение аргентинской служительницы Фемиды прекратить мяукать, после чего его выгнали из зала суда. Местные СМИ уже окрестили его в связи с этим «человеком-кошкой».

Судебное разбирательство должно продолжится после психологического перерыва. Николас Гил Перег обвиняется в двойном убийстве своих родственников, которые приезжали к нему из Израиля в 2019 году. Ранее в ходе судебного заседания мужчина спросил судью о том, может ли он взять с собой своих домашних кошек в психиатрическую больницу, где он временно содержится. Отказ в удовлетворении просьбы, предположительно, и вызвал неадекватную реакцию.

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суд израиль аргентина хулиганство курьез
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