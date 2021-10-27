Политолог Джаралла: «Коллекция скифского золота на Украине рискует быть разворованной»

Суд в Амстердаме постановил, что скифское золото из коллекции крымских музеев должно быть передано Украине и храниться там до «стабилизации ситуации в Крыму». Однако Россия еще может обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов. До тех пор, пока процесс окончательно не завершится, экспонаты останутся в Нидерландах, это минимум еще на три месяца. И чем больше будет отсрочка его переправки в Киев, тем лучше. Коллекция скифского золота, которую Нидерланды планируют передать Украине, рискует быть попросту разворованной. Об этом в беседе с ФАН сообщил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

С юридической точки зрения осталась последняя инстанция — надежда на справедливое решение относительно возврата коллекции в Крым, это кассационный суд. Однако шансы на отправку скифского золота в Крым очень незначительны, отметил политолог. К слову, об этом говорят все, кто наблюдает за данным делом: от юристов до людей, вовлеченных в процесс возврата сокровищ. Передачу скифского золота Киеву, по мнению Джараллы, можно считать его фактической утратой. Есть опасения, что Украина не сможет сохранить коллекцию: ее попросту растащат.

Prt Scr youtube.com / На грани - без цензуры о главных проблемах Крыма!

«Есть серьезные опасения, что именно так и произойдет. Это составная коллекция из четырех крымских музеев. Причем Керченский музей, Херсонес и Бахчисарай предоставили лучшее, что у них было. Коллекция скифского золота на Украине рискует быть разворованной. Как показывает опыт других хищений, происходивших в годы Великой Отечественной войны, воры пытались замести следы, когда немцы грабили оккупированные территории», — сказал Джаралла.

По его мнению, даже если сначала и будет организована какая-нибудь выставка сокровищ в Киеве, то потом коллекция потихоньку «растворится»: частично уйдет в запасники, частично будет разбросана между музеями, чтобы след ее потерялся.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

«Дальше начинается самая мрачная часть современного музейного дела на Украине, когда оригиналы либо подменяются копиями, либо просто исчезают. Причем исчезают экспонаты достаточно высокого уровня. Таких скандалов за период независимости Украины было несколько — и это только то, что попало в информационное поле», — объяснил политолог.

Эксперт отметил, что наряду с пропажей и заменой музейных ценностей на Украине всегда выявлялся другой любопытный факт: частные коллекции неожиданно пополнялись новыми экспонатами. По мнению Джараллы, здесь прослеживается явная взаимосвязь, есть большое подозрение, что скифское золото на Украине ждет именно такая судьба.