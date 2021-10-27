Историк Мальгин: передача скифского золота Киеву демонстрирует двойные стандарты Запада

Санкт-Петербург, 27 октября. Решение апелляционного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине является наглядной демонстрацией западной политики двойных стандартов. Об этом заявил российский историк, генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота Украине. Согласно решению суда, более двух тысяч экспонатов, вывезенных на выставку в Германию и Нидерланды, якобы «являются частью украинского культурного наследия и входят в государственную часть музейного фонда Украины, поэтому должны быть переданы Киеву».

Ситуацию с коллекцией скифского золота обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот», в котором принял участие российский историк Андрей Мальгин. Эксперт выразил уверенность, что решение голландского суда демонстрирует двойные стандарты и пренебрежение Запада к культурному наследию народов Крыма.

«Коллекция насчитывала свыше 500 предметов. Предметы, которые отражали историю Крыма эпохи поздней античности, раннего средневековья, великого переселения народов. Это довольно представительный ряд вещей, которые находились не в запасниках крымских музеев, а в экспозиционных витринах. Безусловно крымские музеи потеряли существенные артефакты», — отметил Мальгин.

Историк напомнил, что в настоящее время европейские страны возвращают бывшим колониям ранее награбленные ценности. Так, Голландия в ближайшее время вернет целый ряд ценных предметов странам Юго-Восточной Азии и Африки. На этом фоне решение суда Амстердама выглядит политически мотивированным.

«Тут налицо двойные стандарты», — добавил Мальгин.

В коллекцию скифского золота входят уникальные экспонаты, которые были представлены на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Руководство амстердамского музея приняло решение не передавать коллекцию ни Украине, ни Крыму и обратилось в суд для достижения соглашения между сторонами или решения вопроса в юридической плоскости.