Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 16:37
16:36
Общество
Центры вакцинации от COVID-19 и продуктовые магазины продолжат работу в период нерабочих дней в Москве
16:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
16:34
Общество
Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
16:33
Общество
В Крыму рассказали, на что готовы пойти отельеры, чтобы удержать туристов
16:32
Весь мир
Максим Шугалей: Ситуация в Судане продолжит ухудшаться при вмешательстве США
16:31
Общество
Политолог Батурин объяснил, с чем связаны массовые отставки чиновников в Крыму
16:29
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: заявления ООН против российских инструкторов в ЦАР не соответствуют действительности
16:23
Происшествия
Полиция арестовала огородников в Ленобласти за выращивание конопли
16:22
Весь мир
Россия намерена перенести посольство в Ливии на территорию страны
16:20
Происшествия
ГП утвердила обвинение против экс-губернатора Фургала и направила дело в суд
Все новости

Германия пригрозила сократить помощь Судану
Весь мир
Германия пригрозила сократить помощь Судану
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC-BY-SA 3.0

Берлин, 27 октября. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к возвращению в Судане гражданского переходного правительства.

В заявлении, опубликованном МИД ФРГ, политик сообщил, что свергнутого премьер-министра Абдаллу Хамдока и других задержанных необходимо немедленно освободить. В противном случае, сказал глава внешнеполитического ведомства, Германия не станет продолжать оказывать поддержку Хартуму.

В понедельник главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о лишении полномочий гражданских членов правительства и введении в стране чрезвычайного положения. Данному событию предшествовала волна массовых протестов на фоне острого политического и экономического кризиса.

Маас добавил, что если ситуация в восточноафриканской стране не изменится, Судан ждут «серьезные последствия в вопросе международных обязательств, которые Германия активно поддерживала и координировала в последние годы». Министр отметил, что «военный переворот» подорвал основу предыдущих соглашений. По его словам, ФРГ намерена тесно координировать дальнейшие действия со своими партнерами, чтобы прийти к общей позиции. Маас назвал происходящее «катастрофическим событием», добавив, что нынешние обстоятельства ставят под сомнение демократическое и мирное будущее восточноафриканского государства.

В ходе закрытого заседания Совета Безопасности ООН его члены не смогли достичь согласия относительно ситуации в Судане. Ранее российский МИД назвал главной причиной отстранения гражданских чиновников от власти вмешательство внешних сторон.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Германия пригрозила сократить помощь Судану
германия судан
Комментировать