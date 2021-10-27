Германия пригрозила сократить помощь Судану

Берлин, 27 октября. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к возвращению в Судане гражданского переходного правительства.

В заявлении, опубликованном МИД ФРГ, политик сообщил, что свергнутого премьер-министра Абдаллу Хамдока и других задержанных необходимо немедленно освободить. В противном случае, сказал глава внешнеполитического ведомства, Германия не станет продолжать оказывать поддержку Хартуму.

В понедельник главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о лишении полномочий гражданских членов правительства и введении в стране чрезвычайного положения. Данному событию предшествовала волна массовых протестов на фоне острого политического и экономического кризиса.

Маас добавил, что если ситуация в восточноафриканской стране не изменится, Судан ждут «серьезные последствия в вопросе международных обязательств, которые Германия активно поддерживала и координировала в последние годы». Министр отметил, что «военный переворот» подорвал основу предыдущих соглашений. По его словам, ФРГ намерена тесно координировать дальнейшие действия со своими партнерами, чтобы прийти к общей позиции. Маас назвал происходящее «катастрофическим событием», добавив, что нынешние обстоятельства ставят под сомнение демократическое и мирное будущее восточноафриканского государства.

В ходе закрытого заседания Совета Безопасности ООН его члены не смогли достичь согласия относительно ситуации в Судане. Ранее российский МИД назвал главной причиной отстранения гражданских чиновников от власти вмешательство внешних сторон.