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Стоимость авиакеросина впервые превысила 58 тысяч рублей за тонну
Экономика
Стоимость авиакеросина впервые превысила 58 тысяч рублей за тонну
pixabay.com

Москва, 27 октября. Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей по территориальному европейскому индексу в ходе торгов впервые превысила 58 тысяч рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

За день стоимость авиакеросина увеличилась на 2,4% и составила 58,12 тыс. рублей за тонну. Таким образом, цена этого вида топлива обновила исторический рекорд.

Летнее дизельное топливо немного подешевело после двух подряд ценовых рекордов — на 0,2%, до 52,59 тыс. рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо упало в цене за день на 0,3%, до 53,81 тыс. рублей за тонну. Вместе с тем зимний дизель подорожал на 1,1%, до 58,39 тыс. рублей.

Стоимость бензина Аи-92 поднялась на 0,2% и составила 53,53 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 вырос в цене на 0,9%, до 54,71 тыс. рублей за тонну. Бензин стоил бы сейчас дороже на 10 рублей, если не демпферный механизм. Такое заявление ранее сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

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топливо торги авиакеросин
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