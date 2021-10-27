Стоимость авиакеросина впервые превысила 58 тысяч рублей за тонну

Москва, 27 октября. Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей по территориальному европейскому индексу в ходе торгов впервые превысила 58 тысяч рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

За день стоимость авиакеросина увеличилась на 2,4% и составила 58,12 тыс. рублей за тонну. Таким образом, цена этого вида топлива обновила исторический рекорд.

Летнее дизельное топливо немного подешевело после двух подряд ценовых рекордов — на 0,2%, до 52,59 тыс. рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо упало в цене за день на 0,3%, до 53,81 тыс. рублей за тонну. Вместе с тем зимний дизель подорожал на 1,1%, до 58,39 тыс. рублей.

Стоимость бензина Аи-92 поднялась на 0,2% и составила 53,53 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 вырос в цене на 0,9%, до 54,71 тыс. рублей за тонну. Бензин стоил бы сейчас дороже на 10 рублей, если не демпферный механизм. Такое заявление ранее сделал вице-премьер РФ Александр Новак.