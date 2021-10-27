В Крыму рассказали, на что готовы пойти отельеры, чтобы удержать туристов

Туристы начали снимать бронь номеров в крымских гостиницах после того, как власти республики объявили о введении противоэпидемических ограничений. Отелям разрешили заселять гостей только при отрицательном ПЦР-тесте или при наличии QR-кода. Ограничения коснулись и досуговой сферы: в период ноябрьских каникул закрыты все кафе, рестораны, запрещены массовые мероприятия и экскурсии. Чтобы хоть как-то удержать туристов, местные отельеры решили в качестве бонуса возвращать гостям республики деньги за ПЦР-тесты. Об этом корреспонденту ФАН рассказала директор отдела интернет-маркетинга ООО «Объединение курортов Крыма» Екатерина Корчагина.

По словам эксперта туриндустрии, ограничения на полуострове немного отличаются от тех, которые введены на материковых курортах. Это и стало причиной отказа от брони многих туристов, которые планировали провести каникулы в Крыму.

«С бронированием ситуация похуже, чем на курортах Краснодарского края, — идет много отмен. На неделю, по сути, будут закрыты все СПА, рестораны и места досуга, а это как раз то, зачем едут туристы. Это и объясняет то, что предварительное бронирование не подтверждают и отменяют уже запланированное пребывание в крымских гостиницах. Особенно это заметно по Севастополю — там меры жестче. Если в Краснодарском крае QR-коды проверяли с 1 июля, то у нас этого не было. Поэтому сейчас для нас это жесткие меры. Материк уже к этому привык, а мы вот только столкнулись», — прокомментировала Корчагина.

К слову, в Севастополе на этот период будут закрыты даже СПА и рестораны, размещенные при отелях. Однако, по информации крупных гостиниц, туристы в Крым все же приедут.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Сейчас же многие сетевые крупные отели, чтобы привлечь гостей, предлагают гостям в качестве бонуса компенсацию стоимости ПЦР-теста. Они понимают, что туристам теперь, помимо покупки билетов, оплаты проживания, придется тратить деньги еще и за тесты, поэтому было принято такое решение», — пояснила Корчагина.

При этом эксперт отметила, что расстраиваться из-за закрытых баров и ресторанов не стоит. В Крыму в ближайшее время ожидается хорошая погода, а это отличный шанс выбраться в горы и лес, чтобы ознакомиться с природными достопримечательностями полуострова.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что вводить полный локдаун и устанавливать блокпосты по периметру Севастополя власти не планируют. Однако в нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, бизнес будет вести свою деятельность с некоторыми ограничениями.