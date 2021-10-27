Адвокат Алешкин оценил вероятность уголовного преследования Моргенштерна за слова о Победе

Глава Следственного комитета России дал поручение изучить информацию о возможных нарушениях в высказывании репера Алишера Моргенштерна о Дне Победы, и весь шоу-бизнес разделился на две противоборствующие стороны. Кто-то заступается за музыканта, кто-то — резко осуждает. ФАН решил выяснить, насколько реально возбуждение уголовного дела против Моргенштерна с точки зрения законодательства, и созвонился с адвокатом Андреем Алешкиным.

Эксперт оценил вероятность уголовного преследования Моргенштерна за слова о Победе.

«Здесь нет никакого состава преступления, — подчеркнул собеседник ФАН. — Поскольку мнение, суждение не могло быть предметом уголовного разбирательства, а также, если бы это было гражданское дело, предметом судебной защиты. Поэтому в данном случае если и есть ответственность, то она моральная. Возможно, он хотел сказать, что деньги, которые тратятся на Парад Победы, можно было бы отдать ветеранам. Ветеранов не так много остается, они от нас уходят каждый год, к сожалению».

Напомним, ранее Ксения Собчак заступилась за Моргенштерна, слова которого о празднике Победы прозвучали именно в ее передаче. По словам ведущей, он слишком молод, чтобы эмоционально воспринимать то, что произошло 76 лет назад.