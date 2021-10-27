Al Jazeera: Россия обладает значительным преимуществом над НАТО в Черном море

Доха, 27 октября. Россия имеет значительное превосходство в Черноморском регионе над силами НАТО, которые едва ли смогут победить ВМФ РФ в гипотетической войне, считают катарские журналисты.

Напряженность в Черном море существенно повысилась в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, отметили авторы издания из Катара Al Jazeera. Они подчеркнули, что Украина и страны Североатлантического альянса многократно нарастили количество учений в регионе, однако и РФ ответила тем же. Ситуация накалилась до предела, когда весной этого года российские войска проводили учения вблизи украинских границ, однако после маневров контингент ВС РФ благополучно вернулся в места базирования вопреки опасениям Киева и Запада по поводу якобы возможного вторжения армии России на Украину.

Само Черное море также стало местом проведения череды западных и российских учений, напомнили аналитики. Силы НАТО организовали в регионе маневры Sea Breeze — 2021, а также совместные с Украиной Dive-2021. ВМФ РФ также не сидели сложа руки и провели собственные крупные учения, подчеркнули журналисты.

Регион, тем не менее, богат не только на учения, но и на различные инциденты, отметили эксперты. В пример они привели попытку вторжения британского эсминца HMS Defender в российские территориальные воды в районе Крымского полуострова, откуда он был выдворен кораблем Пограничной службы ФСБ РФ. Кроме того, недавно российские Су-30 перехватили два бомбардировщика ВВС США над водами Черного моря.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Тем не менее преимущество в Черноморском регионе находится на стороне России, признали авторы публикации, сославшись на мнение военных аналитиков. Они привели слова эксперта из США Марка Эпископоса, который заявил, что Североатлантический альянс не имеет шансов на победу в случае вооруженного конфликта с РФ в Черном море. Он уточнил, что российский флот, в частности, в Севастополе был значительно усилен, тогда как местные союзники НАТО не смогут оказать существенную поддержку западному блоку, обеспечив лишь доступ к своим портам.

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок рассказал, что может принести России победу над силами НАТО в Черноморском регионе в случае войны. По его словам, для победы в локальном противостоянии потребуется превосходство в воздухе, которым обладает в настоящий момент только российская боевая авиация.

Кроме того, российский министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова немецкого коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заявила, что НАТО необходимо «сдерживать Россию» при помощи ядерного вооружения, передает телеканал «360». Глава МО РФ отметил, что на фоне разговоров о «сдерживании» Альянс наращивает военное присутствие у российских границ.