Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 16:37
16:36
Общество
Центры вакцинации от COVID-19 и продуктовые магазины продолжат работу в период нерабочих дней в Москве
16:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
16:34
Общество
Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
16:33
Общество
В Крыму рассказали, на что готовы пойти отельеры, чтобы удержать туристов
16:32
Весь мир
Максим Шугалей: Ситуация в Судане продолжит ухудшаться при вмешательстве США
16:31
Общество
Политолог Батурин объяснил, с чем связаны массовые отставки чиновников в Крыму
16:29
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: заявления ООН против российских инструкторов в ЦАР не соответствуют действительности
16:23
Происшествия
Полиция арестовала огородников в Ленобласти за выращивание конопли
16:22
Весь мир
Россия намерена перенести посольство в Ливии на территорию страны
16:20
Происшествия
ГП утвердила обвинение против экс-губернатора Фургала и направила дело в суд
Все новости

Климатический план Эр-Рияда: эксперты нашли изъян в масштабной стратегии Саудовской Аравии
Весь мир
Климатический план Эр-Рияда: эксперты нашли изъян в масштабной стратегии Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей  / 

Саудовская Аравия представила свой план по борьбе с изменениями климата в рамках «Ближневосточной зеленой инициативы».

Новая стратегия государства подразумевает высадку 50 млрд деревьев по всему региону в течение ближайших десятилетий, запуск проекта чистой энергетики стоимостью 10,4 млрд долларов и достижение королевством нулевых выбросов парниковых газов к 2060 году.

Сообщения об этих планах были сделаны через несколько дней после того, как крупнейший в мире производитель нефти и одна и ведущих саудовских компаний Saudi Aramco объявила о намерениях увеличить добычу с 12 до 13 млн баррелей в день уже к 2027 году. Необходимость этого шага в компании объяснили сокращением запасов углеводородов и дефицитом черного золота на мировом рынке.  

Все учтено и объяснимо

По мнению активистов, ученых и экспертов в области энергетики, это решение прямо противоречит планам Эр-Рияда по борьбе с глобальным потеплением. Исследователи климата говорят о том, что для предотвращения губительных процессов добычу углеводородов в таких масштабах необходимо срочно прекратить.

Руководство Саудовской Аравии не согласно с критикой, а свои противоречивые действия оправдывает курсом на экономику замкнутого цикла, при которой наносимый вред будет компенсироваться за счет «зеленых инициатив» королевства, предполагающих использование новых и внедрение экологически чистых технологий.

Резко отказаться от ископаемого топлива в энергетике сейчас попросту невозможно: этот процесс требует не только масштабных перемен в промышленном секторе, но и глобальных изменений в экономике государств, существующих за счет экспорта углеводородов.

Энергетика Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей /

Для перехода к превалирующему использованию возобновляемых источников энергии потребуются десятилетия методичной подготовки и сбалансированной государственной политики.

«Демонизация углеводородной промышленности никому не поможет», — заявил в прошлую субботу генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер.

Сейчас Саудовская Аравия обладает примерно 16% всех запасов нефти. На сектор углеводородов в стране приходится порядка 87% доходов бюджета, 42% ВВП и более 80% экспортных поступлений.

Экспорт Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей /

Королевство демонстрирует недвусмысленный интерес к диверсификации экономики и активно инвестирует в различные области как внутри страны, так и за ее пределами. Однако между запуском инициатив и реальными результатами требуется довольно много времени.

Далеко идущие планы

Планы Эр-Рияда по перестройке энергетической отрасли королевства входят в масштабную программу Vision 2030, утвержденную и активно продвигаемую наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

Так, одним из важных ее проектов является развитие футуристического города Неом в провинции Табук. Там планируют создать крупнейший в мире завод по производству зеленого водорода, а все энергетические потребности района будут обеспечивать солнечные и ветряные системы.

Проект Неом: как Саудовская Аравия стала новатором в сфере градостроительства
Федеральное агентство новостей

При этом в ближайшее десятилетие власти планируют вложить в отрасль возобновляемых источников электричества свыше 700 млрд долларов.

По мнению экономического эксперта по нефтегазовому сектору Корнелии Мейер, борьба с изменениями климата является «долгой игрой». Тем не менее она позитивно оценивает инициативы Саудовской Аравии и считает, что они полностью окупятся в долгосрочной перспективе. Впрочем, не все солидарны с ее мнением.

Авангард зеленого мира: почему Саудовская Аравия озаботилась проблемами экологии
Федеральное агентство новостей /

Сомнительные шаги

Международное энергетическое агентство (МЭА) ставит под вопрос избранный Эр-Риядом путь и считает его неэффективным на фоне нарастающего климатического кризиса по всему миру.

Еще в мае 2021 года в МЭА заявили о том, что все правительства и компании должны немедленно прекратить инвестирование в новые нефтегазовые проекты, если мир хочет достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

ВЫбросы углекислого газа в Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей /

При этом в организации отмечают, что эффективность продвигаемых саудовцами технологий улавливания углерода еще не доказана, а их использование для крупномасштабной добычи имеет крайне высокую стоимость.

Такого же мнения придерживается научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне Яра Аси. Она отметила, что даже если механизмы уменьшения углеродного следа королевства начнут работать, результат их применения будет небольшим. Для преодоления кризиса необходим комплексный подход. Специалист также считает, что заявления Эр-Рияда о предпринимаемых действиях являются скорее популистскими.

«Это удобный ход, если государство не желает значительно сократить количество производимого им углерода, но хочет получить выгоду от заявления о том, что оно сокращает его выбросы», — сказала Аси в интервью.

Эксперт убеждена, что такая стратегия властей позволяет избежать фундаментального переосмысления своей политики.

Другие критики говорят, что заявленные сроки перехода королевства к углеродно-нейтральному производству показывают о несерьезное отношение страны к существующей проблеме. Через 39 лет, которые Эр-Рияд заложил на реализацию своих «зеленых инициатив», спасать экологию может быть уже поздно. 

Есть ли выход

Поможет ли масштабное лесонасаждение и другие подобные проекты в одном регионе в борьбе с изменениями климата, действительно вызывает сомнение. При этом между оглашением амбициозных планов и их реализацией лежит большая пропасть. И сможет ли Эр-Рияда ее преодолеть — пока неясно.

Пять лет программе Vision 2030: успехи и неудачи самого крупного проекта Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей /

Саудиты делают ставку на новые технологии и методики, которые фактически не проверены на практике. Тем не менее, несмотря на всю критику, королевство пока не в силах отказаться от выработки полезных ископаемых и их применения. Уверенно говорить об успехе Эр-Рияда в диверсификации экономики еще нельзя.

При этом возлагать всю ответственность за мировой экологический кризис на одно государство вряд ли корректно — проблема требует комплексного подхода на глобальном уровне. И даже если Саудовская Аравия резко сократит добычу и применение ископаемого топлива, это в лучшем случае только отсрочит проблему.

Однако повышение плана Saudi Aramco все же создает опасный прецедент и дает другим крупным производителям повод предпринять аналогичные шаги. Кроме того, менее обеспеченные страны, совсем не имеющие иных источников дохода, в принципе не могут позволить себе прекращение экспорта топлива.

Для эффективного устранения угрозы глобального потепления требуются согласованные действия крупнейших игроков, которые будут бороться не только за личное финансовое благополучие, но и за экологию своей планеты. И истощение мировых запасов топлива заставляет задуматься о скорейшем переходе к альтернативным источникам энергии. Приступать к их освоению лучше до того, как ситуация обострится еще больше.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Климатический план Эр-Рияда: эксперты нашли изъян в масштабной стратегии Саудовской Аравии
нефть саудовская аравия экология углерод зеленая инициатива
Комментировать