Климатический план Эр-Рияда: эксперты нашли изъян в масштабной стратегии Саудовской Аравии

Саудовская Аравия представила свой план по борьбе с изменениями климата в рамках «Ближневосточной зеленой инициативы».

Новая стратегия государства подразумевает высадку 50 млрд деревьев по всему региону в течение ближайших десятилетий, запуск проекта чистой энергетики стоимостью 10,4 млрд долларов и достижение королевством нулевых выбросов парниковых газов к 2060 году.

Saudi Arabia has launched a Middle East Green Initiative aimed at reducing carbon emissions across the region and investing billions of pounds to protect the environment https://t.co/pgy1aFjG1V — Sky News (@SkyNews) October 25, 2021

Сообщения об этих планах были сделаны через несколько дней после того, как крупнейший в мире производитель нефти и одна и ведущих саудовских компаний Saudi Aramco объявила о намерениях увеличить добычу с 12 до 13 млн баррелей в день уже к 2027 году. Необходимость этого шага в компании объяснили сокращением запасов углеводородов и дефицитом черного золота на мировом рынке.

Saudi Aramco says oil output capacity across the world is dropping quickly and warns that companies need to invest more in production https://t.co/DPR06CDNk2 — Bloomberg Energy (@BloombergNRG) October 26, 2021

Все учтено и объяснимо

По мнению активистов, ученых и экспертов в области энергетики, это решение прямо противоречит планам Эр-Рияда по борьбе с глобальным потеплением. Исследователи климата говорят о том, что для предотвращения губительных процессов добычу углеводородов в таких масштабах необходимо срочно прекратить.

Saudi Arabia, the world's biggest oil exporter, pledges to eliminate global-warming emissions in the coming decades https://t.co/b9fdgJuOqs — Bloomberg Green (@climate) October 23, 2021

Руководство Саудовской Аравии не согласно с критикой, а свои противоречивые действия оправдывает курсом на экономику замкнутого цикла, при которой наносимый вред будет компенсироваться за счет «зеленых инициатив» королевства, предполагающих использование новых и внедрение экологически чистых технологий.

#Aramco expands climate goals, stating ambition to reach operational net-zero emissions by 2050#SaudiGreenInitiative — Aramco (@Aramco) October 23, 2021

Резко отказаться от ископаемого топлива в энергетике сейчас попросту невозможно: этот процесс требует не только масштабных перемен в промышленном секторе, но и глобальных изменений в экономике государств, существующих за счет экспорта углеводородов.

Федеральное агентство новостей /

Для перехода к превалирующему использованию возобновляемых источников энергии потребуются десятилетия методичной подготовки и сбалансированной государственной политики.

«Демонизация углеводородной промышленности никому не поможет», — заявил в прошлую субботу генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер.

Сейчас Саудовская Аравия обладает примерно 16% всех запасов нефти. На сектор углеводородов в стране приходится порядка 87% доходов бюджета, 42% ВВП и более 80% экспортных поступлений.

Федеральное агентство новостей /

Королевство демонстрирует недвусмысленный интерес к диверсификации экономики и активно инвестирует в различные области как внутри страны, так и за ее пределами. Однако между запуском инициатив и реальными результатами требуется довольно много времени.

Далеко идущие планы

Планы Эр-Рияда по перестройке энергетической отрасли королевства входят в масштабную программу Vision 2030, утвержденную и активно продвигаемую наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

Так, одним из важных ее проектов является развитие футуристического города Неом в провинции Табук. Там планируют создать крупнейший в мире завод по производству зеленого водорода, а все энергетические потребности района будут обеспечивать солнечные и ветряные системы.

Федеральное агентство новостей

При этом в ближайшее десятилетие власти планируют вложить в отрасль возобновляемых источников электричества свыше 700 млрд долларов.

По мнению экономического эксперта по нефтегазовому сектору Корнелии Мейер, борьба с изменениями климата является «долгой игрой». Тем не менее она позитивно оценивает инициативы Саудовской Аравии и считает, что они полностью окупятся в долгосрочной перспективе. Впрочем, не все солидарны с ее мнением.

Федеральное агентство новостей /

Сомнительные шаги

Международное энергетическое агентство (МЭА) ставит под вопрос избранный Эр-Риядом путь и считает его неэффективным на фоне нарастающего климатического кризиса по всему миру.

Opec member urges oil producers to focus more on renewable energy



Iraqi minister and International Energy Agency chief urge countries to move away from fossil fuel dependency

Without help for oil-producing countries, net zero by 2050 is a distant https://t.co/RYQouJTfg5 pic.twitter.com/e1wOkEtvo3 — Curby (@joincurby) October 7, 2021

Еще в мае 2021 года в МЭА заявили о том, что все правительства и компании должны немедленно прекратить инвестирование в новые нефтегазовые проекты, если мир хочет достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

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При этом в организации отмечают, что эффективность продвигаемых саудовцами технологий улавливания углерода еще не доказана, а их использование для крупномасштабной добычи имеет крайне высокую стоимость.

Такого же мнения придерживается научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне Яра Аси. Она отметила, что даже если механизмы уменьшения углеродного следа королевства начнут работать, результат их применения будет небольшим. Для преодоления кризиса необходим комплексный подход. Специалист также считает, что заявления Эр-Рияда о предпринимаемых действиях являются скорее популистскими.

«Это удобный ход, если государство не желает значительно сократить количество производимого им углерода, но хочет получить выгоду от заявления о том, что оно сокращает его выбросы», — сказала Аси в интервью.

Эксперт убеждена, что такая стратегия властей позволяет избежать фундаментального переосмысления своей политики.

‘Dangerous and delusional’



Critics denounce Saudi climate plan https://t.co/ZhhFX3Z0ri pic.twitter.com/HHe08E4NWm — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 27, 2021

Другие критики говорят, что заявленные сроки перехода королевства к углеродно-нейтральному производству показывают о несерьезное отношение страны к существующей проблеме. Через 39 лет, которые Эр-Рияд заложил на реализацию своих «зеленых инициатив», спасать экологию может быть уже поздно.

Saudi Arabia pledges net-zero greenhouse gas emissions by 2060 https://t.co/IqleTSa4sU

LOL! Just goes to show you, they are not taking Global Warming serious. With all their money. Need to pledge net-zero greenhouse gas emissions by "2030." They will not honor their pledge anyway — Fred (@fredmds) October 24, 2021

Есть ли выход

Поможет ли масштабное лесонасаждение и другие подобные проекты в одном регионе в борьбе с изменениями климата, действительно вызывает сомнение. При этом между оглашением амбициозных планов и их реализацией лежит большая пропасть. И сможет ли Эр-Рияда ее преодолеть — пока неясно.

Федеральное агентство новостей /

Саудиты делают ставку на новые технологии и методики, которые фактически не проверены на практике. Тем не менее, несмотря на всю критику, королевство пока не в силах отказаться от выработки полезных ископаемых и их применения. Уверенно говорить об успехе Эр-Рияда в диверсификации экономики еще нельзя.

При этом возлагать всю ответственность за мировой экологический кризис на одно государство вряд ли корректно — проблема требует комплексного подхода на глобальном уровне. И даже если Саудовская Аравия резко сократит добычу и применение ископаемого топлива, это в лучшем случае только отсрочит проблему.

Однако повышение плана Saudi Aramco все же создает опасный прецедент и дает другим крупным производителям повод предпринять аналогичные шаги. Кроме того, менее обеспеченные страны, совсем не имеющие иных источников дохода, в принципе не могут позволить себе прекращение экспорта топлива.

Global efforts to cut planet-warming emissions must avoid hurting poor countries’ economies, says Saudi Energy Minister Abdulaziz bin Salman https://t.co/hjtP5gzmzQ — Bloomberg Economics (@economics) October 27, 2021

Для эффективного устранения угрозы глобального потепления требуются согласованные действия крупнейших игроков, которые будут бороться не только за личное финансовое благополучие, но и за экологию своей планеты. И истощение мировых запасов топлива заставляет задуматься о скорейшем переходе к альтернативным источникам энергии. Приступать к их освоению лучше до того, как ситуация обострится еще больше.