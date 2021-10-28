Аналитик Деев: «Евросоюз напуган динамикой цен на газ»

В результате сильного и длительного роста цен на природный газ в Европе может начаться снижение потребления этого ресурса. Россия в этом не заинтересована. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Снизить стоимость

Россия в долгосрочной перспективе хотела бы снизить стоимость природного газа на 60% — до 300-400 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Федеральное агентство новостей /

Собеседники агентства объяснили это тем, что продолжительное ралли на газовом рынке может значительно сократить спрос на поставки «Газпрома». В настоящее время тысяча кубометров голубого топлива торгуется на лондонской бирже ICE по 1090 долларов.

Евросоюз напуган

Как отметил Артем Деев, речь идет о том, что в результате сильного и длительного роста цен на природный газ в Европе может начаться снижение потребления этого ресурса. Россия, которая делает ставку на увеличение потребления газа в ЕС, конечно, не заинтересована в этом.

«В Европу ведут несколько газопроводов. Заработали новые проекты, в частности «Турецкий поток», ожидается пуск «Северного потока — 2». Если потребление газа снизится в будущем (поскольку ЕС достаточно напуган динамикой цен, которая наблюдается сейчас), эти маршруты будут недозагружены. А это означает сокращение поставок и снижение прибыли «Газпрома», что скажется негативно на налоговых поступлениях в бюджет страны. Кроме того, российский поставщик не заинтересован в том, чтобы в Европе росла доля СПГ, который поставляют США, Катар и другие страны-производители», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому, заметил эксперт, снижение цен на природный газ будет позитивом для России в среднесрочной перспективе. Что касается непосредственно спотовых, биржевых цен, то их колебания мало влияют на ценовую политику «Газпрома».

«Российский поставщик работает на основе долгосрочных контрактов, и цены на сырье по ним формируются на основе стоимости нефти. При том, что биржевая цена контрактов на природный газ в Европе составляет сейчас более 1000 долларов за тысячу кубометров сырья, средняя цена поставок газа от «Газпрома» составляет 270 долларов за тысячу кубометров», — заключил Артем Деев.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности стабилизировать мировой энергетический рынок. Он также призвал власти обеспечить дополнительные объемы предложения по топливу на Санкт-Петербургской бирже.