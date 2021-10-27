Курский школьник вошел в число лучших пианистов мира

Курск, 27 октября. 13-летний Захар Атаманенко из деревни Зорино Курской области примет участие в XXII международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Музыкальное состязание пройдет в Москве с 29 ноября по 6 декабря, сообщает издание «Друг для друга».

«Щелкунчик» ежегодно открывает для публики новые имена и дает возможность одаренным ребятам из России и других стран заявить о себе. Захар сумел войти в число 16 лучших юных пианистов мира, пройдя сложный отбор для участия в престижном конкурсе.

Музыканты будут состязаться в нескольких категориях исполнения классической музыки. Курский школьник будет выступать в номинации «Фортепиано». Соперниками Захара Атаманенко будут не только юные музыканты из России, но и из Китая, Франции, Германии, Канады и других стран.

Ранее ФАН сообщал о том, что столицей ежегодного музыкального конкурса «Евровидение» в 2022 году стал Турин. Италия же получила право на проведение музыкального состязания после победы на предыдущем конкурсе группы Maneskin.