Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 18:10
18:10
Экономика
Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
18:09
Общество
Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по COVID-19 в нерабочие дни
18:09
Общество
Диетолог Безбородова опровергла заблуждения о полезных продуктах
18:09
Общество
Режиссер документальных фильмов Сергей Толкачев скончался на 82-м году жизни
18:08
Общество
Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге
18:05
Весь мир
Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния
18:05
Технологии
Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
18:03
Политика
Вассерман предупредил Киев о последствиях критики памятника Гагарину в Португалии
18:01
Экономика
Розничные цены на бензин продолжают расти по всей России
17:59
Происшествия
Полицейские задержали предполагаемого убийцу банкира и его семьи в Москве
Все новости

Курский школьник вошел в число лучших пианистов мира
Общество
Курский школьник вошел в число лучших пианистов мира
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Курск, 27 октября. 13-летний Захар Атаманенко из деревни Зорино Курской области примет участие в XXII международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик». Музыкальное состязание пройдет в Москве с 29 ноября по 6 декабря, сообщает издание «Друг для друга».

«Щелкунчик» ежегодно открывает для публики новые имена и дает возможность одаренным ребятам из России и других стран заявить о себе. Захар сумел войти в число 16 лучших юных пианистов мира, пройдя сложный отбор для участия в престижном конкурсе.

Музыканты будут состязаться в нескольких категориях исполнения классической музыки. Курский школьник будет выступать в номинации «Фортепиано». Соперниками Захара Атаманенко будут не только юные музыканты из России, но и из Китая, Франции, Германии, Канады и других стран.

Ранее ФАН сообщал о том, что столицей ежегодного музыкального конкурса «Евровидение» в 2022 году стал Турин. Италия же получила право на проведение музыкального состязания после победы на предыдущем конкурсе группы Maneskin.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Курский школьник вошел в число лучших пианистов мира
школьник конкурс музыкант фортепиано щелкунчик
Комментировать