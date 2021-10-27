Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира

Токио, 27 октября. Россиянка Дина Аверина заработала еще одну медаль на чемпионате мира в Японии. Спортсменка завоевала первое место в упражнениях с мячом, что принесло ей титул 15-кратной чемпионки мира.

В соревнованиях принимает участие и сестра гимнастки Арина. В упражнениях с мячом ей досталось серебро. Дина Аверина получила оценку 29,125 балла, а ее сестра заработала 27,675 балла. Третье место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько с оценкой 27,300 балла.

Ранее Дина Аверина завоевала золото чемпионата мира в упражнениях с обручем. Благодаря этому она стала 14-кратной чемпионкой мира, но быстро улучшила результат.