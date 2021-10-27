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Журналисты подсчитали стоимость апартаментов Тимати

  /   Обновлено: 27 октября 2021 14:51
Шоу-бизнес
Журналисты подсчитали стоимость апартаментов Тимати
Pr Scr instagram.com  /  @timatiofficial

, 27 октября. Шикарные апартаменты, которыми музыкант Тимур Юнусов (Тимати) хвастался в новом выпуске журнала AD Russia, стоят порядка 850 млн рублей. Речь идет о двухэтажной квартире площадью 650 квадратных метров.

Недвижимость расположена в ЖК «Снегири Эко» на Минской улице в Москве, пишет Telegram-канал «Только никому». Журналисты выяснили, что жилье было куплено около 2,5 года назад, когда цены были ниже. Если учесть все предметы современного искусства, которые находятся в квартире, ее стоимость повысится до 1,5 млрд рублей. По некоторой информации, в ближайшее время в «Снегири Эко» планирует переехать звезда «Дома-2» Ольга Бузова.

До этого квартирой Тимати восхитились многие его коллеги — Александр Алиев из дуэта HammAli & Navai, Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган) и другие артисты. А бывшая возлюбленная рэпера, модель Анастасия Решетова, даже пожалела о расставании с ним. Поклонники в шутку предложили воссоединиться с отцом ее ребенка.

В начале сентября папарацци застукали Тимура Юнусова с новой девушкой. Сейчас он встречается с украинской моделью Сашей Дони. Пара отдыхала на греческом острове Миконос. После шоу «Холостяк» рэпер старается не афишировать новый роман, поскольку на него обрушилась волна хейта из-за разрыва с победительницей проекта Катей Сафаровой.

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