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Банк России представил официальные курсы валют на 28 октября

  /   Обновлено: 27 октября 2021 14:48
Экономика
Банк России представил официальные курсы валют на 28 октября
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 27 октября. Стоимость основных иностранных валют увеличилась к рублю. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ, опубликованные на сайте регулятора.

Курс нацвалюты США поднялся на 25,78 копейки и составил 69,81 рубля за доллар. Европейская валюта подорожала на 32,70 копейки и оказалась на уровне 81,03 рубля за единицу.

На старте торгов Московской биржи рубль также снизился к доллару и евро. Биржевой курс американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 6,5 копеек, до 69,5675 рубля. Стоимость евро поднялась на 5 копеек и достигла 80,65 рубля.

Курс доллара в начале ноября может сохраниться на уровне 70–70,5 рубля, а в среднесрочной перспективе — пробить отметку в 69 рублей. Таким прогнозом ранее поделился преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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