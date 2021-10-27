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Происшествия
В Харькове ветеран ВСУ попытался «наладить» отношения с девушкой при помощи гранаты
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В Харькове ветеран ВСУ попытался «наладить» отношения с девушкой при помощи гранаты
Происшествия
В Харькове ветеран ВСУ попытался «наладить» отношения с девушкой при помощи гранаты
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Харьков, 27 октября. Участник боевых действий в Донбассе попытался «наладить» отношения со своей девушкой, пригласив на свидание, где пригрозил взорвать боевую гранату Ф-1. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на полицию Харьковской области.

Инцидент произошел в одной из квартир Харькова в ночь на 27 октября. Экстренные службы получили звонок от знакомого потерпевшей, который рассказал, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает девушке расправой. После этого силовики объявили о проведении операции «Гром».

Мужчина отказался пускать правоохранителей в дом. Однако переговорщики смогли убедить ветерана ВСУ сдаться. Бывший военнослужащий был задержан и доставлен в отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о похищении, покушении на убийство и незаконном обращении с оружием.

В августе этого года спецназ задержал мужчину, пытавшегося с гранатой в руке захватить здание кабинета министров. Как позже выяснилось, задержанный в 2015 году был награжден орденом «За мужество» III степени.

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украина всу граната харьков
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