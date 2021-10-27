Роскомнадзор выступил за запрет ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах

Москва, 27 октября. Роскомнадзор предложил ввести запрет на использование мата в фильмах и сериалах для онлайн-кинотеатров. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Политический деятель рассказал «Интерфаксу», что концептуально поддерживает идею ведомства. По его словам, предложение распространить запреты, касающиеся телеканалов, на кабельные каналы и на онлайн-кинотеатры прозвучало в ходе заседания Общественного совета Роскомнадзора.

«Это касается тех ограничений, которые установлены в части законодательства о защите детей, в первую очередь, но, конечно, не только возрастной маркировки, но и определенных ограничений, в том числе на использование ненормативной лексики», — уточнил Хинштейн.

Председатель комитета Госдумы полагает, что отсутствие запрета на мат провоцирует сетевые платформы производить провокационный продукт, передает телеканал «360». Как пояснил политик, сейчас значительное количество сериалов для онлайн-сервисов изначально включает большое число бранной лексики.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор запустит систему «Окулус» в 2022 году. Она предназначена для поиска запрещенного контента.